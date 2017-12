Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat că joi, 7 decembrie, s-a semnat cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) un contract de finanțare de 9 milioane lei pentru Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou”. Banii, a spus Flutur, vin prin CAS, de la Ministerul Sănătății, in urma solicitărilor Consiliului Județean. Cei 9 milioane lei sunt alocați astfel: 3,9 milioane de lei pentru lucrări la secția de îngrijiri paleative din incinta Spitalului vechi și 5,15 milioane de lei dotări, in special pentru secțiile de cardiologie și îngrijiri paleative. ”Vom continua investițiile la Spitalul Județean. La secția cardiologie facem o extindere la corpul E prin supraetajare, o extindere cu 600 de metri pătrați a spațiului. Vom procura aparatură de cea mai înaltă performantă în domeniul neurochirurgiei și epileptologiei. Vrem să achiziționăm o linie de neuronavigație de ultimă generație pentru operații de precizie pe creier și coloană, pentru intervenții în cazul atacurilor cerebrale și paralizie”, a spus Flutur.

