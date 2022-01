Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi că sumele alocate Spitalului Județean Suceava pentru dezvoltare în aceste an cresc de patru ori față de cele alocate anul trecut adică de la 7,3 milioane la 33 de milioane de lei. ”Începem spitalul de oncologie, un spital cu 20 de paturi în curtea spitalului vechi. De asemenea, dotări cu aparatură medicală și aș spune doar câteva: trusă de videoscopie, ventilație și tratare a aerului pentru fluidizare medicală, o tehnologie nouă, sală pentru electrocardiologie, stimulare cardiacă. De asemenea sunt tehnologii noi. Investim în modernizare spitalului de psihiatrie de la Burdujeni. Reabilitarea instalației de apă, instalația de apă de la spitalul nou. Stație de clorinare la spitalul Județean Suceava, proiectarea pasajului subteran între spitalul nou și cel vechi la Suceava, punct de operare aeromedical la Câmpulung Moldovenesc pentru gararea unui elicopter SMURD care să opereze pe teritoriul județului Suceava. Sunt doar câteva dintre lucrări”, a spus Gheorghe Flutur.

