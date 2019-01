Spitalul Județean Suceava anunțat, vineri, că a restricționat accesul vizitatorilor pe toate secțiile unității. ”Ca urmare a situaţiei epidemiologice actuale, recomandăm respectarea următoarelor: restricționarea accesului vizitatorilor pe toate secţiile spitalului – maxim 1 oră/ zi de luni pînă duminică, de la 15 : 00 la 16:00; în secţiile Obstetrică -Ginecologie, Neonatologie, ATI și Boli infecțioase accesul vizitatorilor este restricţionat în totalitate; triaj zilnic pe toate secţiile consemnat în registrul de triaj epidemiologie; personalul medical va respecta precauțiunile standard (echipament de protecţie, mască , mănuşi) și de contact, cu accent pe igiena mâinilor prin fricţiune”, se arată într-un comunicat al Spitalului Județean de Urgențe Suceava.

Decizia a fost luată după ce DSP Suceava a anunțat că a fost confirmat primul caz de gripă în județul Suceava. Bărbatul este internat în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Pacientul, în vârstă de 65 ani, din zona Gura Humorului, se află sub tratament cu medicamente antivirale, evoluția fiind favorabilă. La acest pacient s-a izolat un virus gripal de tip AH3.

