În dotarea Spitalului de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava va intra un aparat RMN de înaltă performanţă, cu un cîmp magnetic de 1,5 Tesla. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur a afirmat că echipamentul medical va fi achiziționat de Ministerul Sănătății. El a precizat că Spitalul mai dispune de un RMN.

