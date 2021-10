Începînd cu data de 14 octombrie, Spitalul Municipal Rădăuți va deveni spital Covid, în baza unei decizii a Direcției de Sănătate Publică Suceava. Într-un comunicat semnat de directorul instituției, Olivia Ioana Vlad, se arată că în caz de nevoie și Spitalul Municipal Fălticeni va avea aceeași soartă: ”În baza evoluției situaţiei epidemiologice în județul Suceava, a nivelului de ocupare a paturilor destinate pacienţilor Covid 19 din spitale în ultimile 7 zile, în baza concluziilor dezbaterilor în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, vă comunicăm propunerea DSP Suceava către Ministerul Sănătății ca Spitalul Municipal Rădăuți să fie primul spital care să intre în această procedură de tratare a pacienților Covid începînd cu data de 14 octombrie 2021, ulterior intrînd Spitalul Fălticeni, în funcție de evoluția epidemiologică din județ”.

Conform DSP, ”Spitalul Municipal Rădăuți cu un număr total actual de 127 paturi Covid (din care 6 ATI) va suplimenta cu pînă la 295 paturi. Termen 14 octombrie 2021. Spitalul Municipal Fălticeni cu un număr total actual de 94 paturi Covid (din care 4 ATI) va suplimenta cu pînă la 146 paturi, în funcție de evoluția epidemiologică în județ. Spitalul Judetean de Urgență <Sf. Ioan cel Nou> Suceava, datorită nivelului ridicat de competență, va prelua toată patologia (Covid și non-Covid), urgențele medicale din județ cu acordul medicului de gardă, iar celelalte spitale vor prelua cazurile care necesită supraveghere medicală (conform protocoalelor existente)”.