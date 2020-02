Spitalul Municipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți a intrat în cel mai vast și amplu program de modernizare de până acum. Anunțul a fost făcut de managerul unității spitalicești, Traian Andronachi, în cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi alături de primarul Nistor Tătar. Andronache a arătat că în aceste zile au demarat lucrările de supraetajare a corpurilor A,B și C pentru amenajarea unei secții de pediatrie și lucrările de reabilitarea termică a corpurilor A,B, C, D, E și G însemnând o suprafață de 1.865 de mp care presupun reparații la fațada clădirii, înlocuirea ferestrelor și termoizolații. Valoarea totală a investițiilor atinge suma de 16 milioane de lei iar finanțarea este asigurată de Compania Națională de Investiții. Lucrările vor fi executate de compania General Construct.

Dotări cu aparatură medicală performantă în 2019 în valoare de 2,3 milioane de lei

Traian Andronachi a precizat că Primăria Rădăuți a cofinanțat acest proiect cu suma de un milion de lei de la bugetul local. ”De menționat că din 2016 și până în prezent Spitalul Municipal a beneficiat de o multitudine de lucrări de reparații care se ridică la un procent de 65% din întreaga suprafață a clădirii spitalului. Precizez doar că în 2019 s-au realizat toate cele 10 obiective propuse a fi finalizate. Amintesc aici cea mai importantă investiție și anume realizarea și darea în folosință a secției de anestezie terapie intensivă. De asemenea o sumă de alte 9 lucrări de mai mici dimensiuni de la reparații la învelitori, la șarpante, cabinete medicale, cabinete din ambulatoriu”, a spus Andronachi. El a menționat că în decembrie 2019 au demarat lucrările de modernizare a secției de psihiatrie, secție în care nu s-a investit nici un leu foarte mulți ani de zile. Managerul Spitalului Municipal a subliniat că lucrările vor fi finalizate în aprilie și că un sprijin financiar consistent a primit din partea firmei Egger. ”Toate investițiile constând în dotarea cu mobilier și birotică, inclusiv paturile vor fi finanțate de firma Egger, firmă care a sponsorizat și virat în contul spitalului suma de 119.000 de euro pentru care îi mulțumim”, a precizat Andronachi.

Andronachi: ”Ne bucură faptul că în toate lucrările de investiții majore pe care Spitalul Municipal le-a efectuat s-a simțit prezența Primăriei Rădăuți”

Traian Andronachi a subliniat că prin acest proiect va fi construită și o copertină la Unitatea de Primire a Urgențelor în suprafață de 170 de mp. ”Pentru noi este o reală bucurie că am reușit să obținem finanțare de la Compania Națională de Investiții”, a spus Andronachi. El a adăugat că anul trecut la Spitalul Municipal s-au făcut achiziții de aparatură medicală performantă în valoare de 2,3 milioane de lei din care 2 milioane de lei au fost asigurați de Ministerul Sănătății iar 300.000 de lei de Primăria Rădăuți. ”Ne bucură faptul că în toate lucrările de investiții majore pe care Spitalul Municipal le-a efectuat s-a simțit prezența Primăriei Rădăuți care a finanțat cu 500.000 de lei secția de psihiatrie care se află în reparații, cu alți 500.000 de lei secția de anestezie terapie intensivă. Valoarea cu care Primăria a finanțat lucrările la Spitalul Municipal numai anul trecut a fost de 835.000 de lei”, a spus Andronachi care a ținut să mulțumească municipalității pentru implicare dar și întregului personal medical pentru creșterea calității serviciilor medicale.

Tătar: ”Vrem să asigurăm toate condițiile pentru ca pacientul să fie mulțumit”

Primarul Nistor Tătar a ținut să menționeze că la Spitalul Municipal Rădăuți s-au făcut multe lucruri bune din 2016 încoace care își au finalitatea în creșterea calității actului medical oferit cetățenilor. ”Mă bucur mult pentru această realizare. Sunt multe lucruri bune făcute la Spital și mai avem încă multe de făcut. Mă bucur de asemenea că a crescut calitatea serviciilor medicale inclusiv la unitatea de primire a urgențelor. Nu mai mult de 2017 nu avea cine asigura garda la UPU pentru că nu era nici un medic. Acum avem trei medici. Menționez că acum vom schimba și lifturile prin acest proiect. Unul îl vom duce la secția de boli infecțioase de la spitalul vechi. Facem investiții mari în continuare la Spitalul Municipal dar pe rând. Nu le putem face pe toate odată. Mai sunt și licitații de făcut. Trebuie răbdare. Mă bucur că avem un constructor foarte serios care mai are trei obiective în Rădăuți și avem garanția că lucrările vor fi de cea mai bună calitate. După cum vedeți nu se fac investiții doar la Spitalul Județean Suceava de către Consiliul Județean. Se fac și la Rădăuți pentru a asigura toate condițiile pentru ca pacientul să fie mulțumit”, a declarat Tătar.