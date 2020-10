Spitalul Rădăuți pune la dispoziția Spitalului din Suceava locuri pentru pacienți COVID-19, atunci când unitatea medicală județeană nu va face față solicitărilor. Anunțul a fost făcut de managerul unității rădăuțene, Traian Andronachi, într-o intervenție telefonică la Radio Top. El a declarat: „Colaborarea cu Spitalul Județean și cu managerul Alexandru Calancea este foarte bună. Chiar ieri am discutat cu dl. Calancea, în ideea în care la Suceava, în momentul de față, s-a ajuns la capacitatea maximă pe COVID. Ne-am oferit în continuare ajutorul și i-am spus d-lui manager că putem să primim pacienți și la noi”. Traian Andronachi a menționat că la Spitalul Rădăuți sunt ocupate doar aproximativ 50 din cele 100 de paturi destinate pacienților cu noul coronavirus. Unitatea mai dispune de 360 de paturi pentru pacienți cu alte afecțiuni, din care 200 sunt ocupate. Managerul a mai spus că din punctul de vedere al gradului de ocupare cu pacienți COVID-19, vârful a fost atins luna trecută. Traian Andronachi a afirmat: „Până-n septembrie nu a mai fost un grad de ocupare atât de mare. Un alt vârf a fost în iunie, și apoi s-a înregistrat o creștere ușoară prin august, o explozie. Dar, mă uitam pe cifre, un grad de ocupare, de jumătate din locuri, așa cum avem în momentul de față, am mai avut undeva pe la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie”. Pe de altă parte, managerul Spitalului din Rădăuți a declarat că, de-a lungul pandemiei, unitatea nu s-a confruntat cu probleme legate de asigurarea medicației pentru bolnavi. Traian Andronachi a subliniat: „Comenzile pentru medicamente sunt făcute de Compartimentul Achiziții direct la producător și am estimat tot timpul cam care va fi necesarul, în așa manieră încât să nu fim descoperiți”.