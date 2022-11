Echipa de fotbal de Liga a V-a, Voința Hănțești, a primit o sponsorizare din Germania, constând în echipament complet pentru aproximativ 30 de jucători. Este vorba despre treninguri, tricouri, șorturi, jambiere și ghete cu crampoane. Treningurile și tricourile sunt inscripționate cu emblema satului. Originar din Hănțești, generalul în rezervă Vasile Moțoc, a declarat, la Radio Top, că echipamentul a fost adus de un prieten de-al său, care-i om de afaceri în Germania, și a fost împărțit în sala de sport din comună. Fan al formației de Liga a V-a, generalul a afirmat: „Sunt alături de satul Hănțești și de echipa locală de fotbal, Voința. Am reușit cu ajutorul unui prieten din Germania să facem o sponsorizare serioasă, să-i echipăm pe jucători, și, în același timp, să aducem un suflu nou, promovând tinerii din zonă. Cei care nu-s din zonă au mai puțină tragere de inimă atunci când intră pe teren. Oricum, sunt condiții vitrege la club și majoritatea jucătorilor sunt localnici. Ei muncesc sau sunt la școală și nu putem face un antrenament corespunzător. Ne chinuim. Nu avem să le dăm doi mici și un pahar de apă minerală la terminarea meciului”. Vasile Moțoc a mai spus că Primăria Hănțești ajută financiar formația de fotbal și a adăugat: „Bine, Primăria ajută în limita posibilităților. În ziua de azi e greu să aloci fonduri importante pentru sport, pentru fotbal în mod special”. Generalul a menționat că le-a promis jucătorilor de la Hănțești că cine va marca în partida de duminică împotriva Voinței Bunești va primi din partea sa 50 de euro ca premiu. Moțoc a afirmat: „Trebuie să-i stimulez pe băieți. Liderul echipei este un tânăr om de faceri care anul trecut a pus vreo 50.000 de lei din buzunarul său. Are și el casă, are familie, e foarte mult. Soția l-a lăsat să dea bani la echipă fiindcă e și ea amatoare de fotbal”. După opt etape, Voința Hănțești ocupă locul opt din zece, cu șapte puncte, în Seria I a Ligii a V-a.