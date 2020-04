Compania producătoare de hîrtie și carton ondulat, Ambro Suceava, a oferit sponsorizări în bani Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” și Spitalului Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți. Spitalul din Suceava a primit 200.000 de lei, iar cel din Rădăuți 50.000 de lei. Directorul general al Ambro, Paul-Henri Kohler a spus: „Sîntem alături de angajații noștri, de familiile acestora și de întreaga comunitate din municipiul și județul Suceava în această perioadă marcată de încercări. Sîntem convinști că unindu-ne eforturile și respectînd recomandările specialiștilor și autorităților vom ieși cu bine din această criză”. Compania Ambro este deținută de grupul francez SICAL.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating