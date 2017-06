Fără îndoială, cea mai mare performanţă sportivă la nivel de echipă din Suceava a fost cea realizată de CSM Bucovina Suceava, câştigătoare a Diviziei Naţionale de Rugby. Deşi nu a avut aşa ceva ca obiectiv, gruparea suceveană pregătită de antrenorul Constantin Vlad, a reuşit să ajungă în primul eşalon valoric, tiptil, la capătul unui sezon competiţional grozav. În mod cert nimeni nu-şi închipuia un asemenea scenariu, dar rugbiştii suceveni, tineri şi ambiţioşi, au fost pe fază atunci când a trebuit şi au prilejuit iubitorilor jocului cu balonul oval, vechi la noi, o bucurie sinceră.

„Felicit echipa de rugby CSM Bucovina Suceava pentru performanţa de excepţie realizată în Divizia Naţională. Acest lucru este unul deosebit şi voi propune dublarea bugetului pentru această frumoasă formaţie.

Rugbiul sucevean a avut un buget de 175.000 de lei şi sper ca la rectificativ el să devină de 350.000 de lei pentru că merită.

În ceea ce priveşte handbalul, a fost eliberată o tranşă de 1000.000 de mii de lei, una care aduce aportul autorităţilor locale la 550.000 de mii de lei, aproape jumătate din suma preconizată.

Am făcut toate eforturile pentru sportul sucevean şi am încercat să facem tot posibilul ca lucrurile să funcţioneze la parametri optimi. Aşteptăm ca Foresta Suceava să-şi rezolve problemele şi, atunci când totul va fi limpede, suntem pregătiţi să le acordăm finanţarea în limitele legale” a declarat Primarul Municipiului Suceava, Ion Lungu.

