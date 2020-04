Serviciul de Protecție și Paza (SPP) a donat Spitalului Județean Suceava câteva mii de materiale de protecție pentru cadrele medicale de la Spitalul Județean Suceava. Prefectul județului, Alexandru Moldovan, a ținut să mulțumească SPP, instituție care astăzi a livrat deja Spitalul Județean Suceava un număr de 600 de combinezoane, 5000 de măști și 5000 de perechi mănuși, „printr-un efort comun și contribuții personale”. În total, cadrele SPP au strâns din donații suma de 66.842 de lei.

