Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava a primit de la Rezervele de Stat patru containere destinate extinderii punctelor de triaj epidemiologic pentru adulți și copii. ”Odată cu creșterea numărului de cazuri noi de COVID-19, a crescut foarte mult și numărul pacienților care se adresează la Spitalul Județean Suceava. Pentru a ușura triajul epidemiologic, ca urmare a solicitării către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava, miercuri, 22 septembrie, au ajuns la Spitalul Județean Suceava, din rezerva de stat a României, încă patru construcții modulare tip container destinate extinderii punctelor de triaj epidemiologic pentru adulți și copii. Trei module au fost amplasate la Unitatea de Primire Urgențe (UPU), iar unul la Oncologie”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.

