Parlamentarii PSD de Suceava, respectiv senatorul Ioan Stan și deputații Mirela Adomnicăi, Eugen Bejinariu, Gheorghe Șoldan, subprefectul județului Suceava – Ioan Cristian Sologon și secretarul de stat -Tiberiu Brădățan au donat câte 5.000 de lei în contul celor de la Crucea Roșie filiala Suceava, bani care vor fi folosiți pentru achiziționarea celor necesare persoanelor refugiate. Anunțul a fost făcut de Biroul de presă al PSD Suceava.

”Încă de la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean, Organizația Județeană a PSD Suceava s-a implicat și a organizat diverse acțiuni pentru sprijinul populației ucrainene refugiate în țara noastră, înțelegând că în asemenea clipe cea mai importantă calitate umană este omenia. În acest sens membrii noștri au activat și încă activează ca voluntari în taberele și punctele de lucru cu refugiați, ajutând cu donații, alimente, apă și tot ce mai trebuie pentru ca persoanele refugiate să treacă mai ușor peste acest calvar”, mai menționează Biroul de presă al PSD Suceava.