Mastercard lansează „Pachetul pentru Digitalizarea Afacerii tale”, o suită de soluții pentru accelerarea transformării digitale, dedicată antreprenorilor și întreprinderilor mici și mijlocii din România ce își realizează operațiunile financiare prin cardurile Mastercard Business emise în România.

Soluția propusă de Mastercard și partenerii săi bancari, ce emit carduri Mastercard Business, vine ca răspuns la nevoia micilor afaceri ce și-au regândit operațiunile în noul context de lucru. De la modul în care fac plățile, la felul în care organizează întâlnirile interne, până la prestația față de clienți și partenerii de afaceri, o mare parte din modul de lucru tradițional al firmelor a fost mutat din mediul fizic în mediul online.

„Pachetul pentru Digitalizarea Afacerii tale” aduce împreună o serie de parteneri care se adresează segmentului de clienți IMM și care au construit pentru aceștia soluții personalizate, disponibile în baza parteneriatului cu Mastercard, care vin la pachet cu discounturi de preț atunci când sunt achiziționate cu un card Mastercard Business.

Setul debutează cu o serie de oferte relevante, create împreună cu Connections Consult, certSign și SanoPass, urmând să fie extins cu noi beneficii pe toată durata anului 2021.

Începând cu 15 martie, posesorii de carduri Mastercard Business emise în România beneficiază de 6 luni de asistență gratuită la achiziționarea pachetului Digital Workplace pentru o perioadă de 12 luni. Soluția oferită de Connections Consulting constă în hardware, software și suport, precum și până la 30% discount aplicat la cel mai des utilizate servicii de încredere eIDAS oferite de certSIGN, alături de consultanță gratuită, de 2 ore, 4 ore și, respectiv, 6 ore, în funcție de tipul de pachet achiziționat. De asemenea, suita de soluții include 50% reducere la abonamentele medicale SanoPass dedicate angajaților și servicii gratuite de medicina muncii. Toate cele de mai sus au fost gândite pornind de la experiența comună a Mastercard și a partenerilor săi în colaborarea cu IMM-urile; acestea au rolul de a acoperi nevoia de expertiză și consultanță, fiind special dezvoltate în parteneriat cu Mastercard.

„2020 ne-a schimbat pe toți, de la modul în care gândim, lucrăm și trăim. Ne-a pus în fața nevoii de adaptare rapidă pentru a ne putea desfășura activitățile pe care până atunci le făceam într-un anumit fel. Cea mai mare nevoie de transformare a venit, însă, în sectorul afacerilor mici care au înțeles, mai mult ca niciodată, că digitalizarea îi va ajuta fundamental, chiar dacă business-ul lor este unul tradițional. Venim astăzi în sprijinul micilor întreprinzători cu o serie de oferte special create să îi ajute în acest nou context local, regional și mondial”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.

„Dacă până acum transformarea digitală reprezenta un plan pe termen lung, iată că pandemia ne-a forțat să găsim soluții pentru unele dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat mediul de business: mobilitate redusă, mutarea activității preponderent în online, interacțiune fizică limitată. Suntem bucuroși că putem contribui în mod direct la această transformare digitală a României și suntem pregătiți cu toate resursele necesare. Prin acest parteneriat dorim să ne arătăm disponibilitatea de a susține toate IMM-urile care-și doresc continuarea activității într-un mod cel puțin la fel de eficient și productiv ca până acum. Sperăm ca acestui demers frumos inițiat de Mastercard să i se alăture mulți alți furnizori de produse sau servicii care să vină în sprijinul sectorului privat”, a declarat Adrian Floarea, CEO certSIGN.

„Digital Workplace” este primul serviciu smart de pe piața din România prin care companiile pot avea acces în același timp la echipamente IT&C, produse software și suport de specialitate. Clienții Digital Workplace își pot centraliza de-acum achiziția de echipamente (laptop-uri, sisteme desktop sau All in One și rețelistică), cu cea de licențe software (Windows, Office, Teams) și cu cea de suport IT (remote și on-site) prin achiziționarea unui singur serviciu, cu un singur furnizor și fără plăți în avans. Digital Workplace este disponibil și pentru companiile care au trecut definitiv la „work from home”. Prin accesul la o suită de software colaborativ, cum ar fi Microsoft TEAMS, comunicarea dintre angajații unei companii, prin apeluri de voce sau video, nu a fost niciodată mai ușoară, practic la două click-uri distanță, fără costuri suplimentare. De asemenea, partajarea informațiilor de orice fel va fi la fel de ușor de gestionat prin accesul la platforma Microsoft OneDrive. Achiziționând acest serviciu, o companie beneficiază atât de o reducere directa a cheltuielilor cu până la 30%, prin reducerea costurilor cu departamentul propriu de IT, precum și indirect, printr-o gestionare mult mai ușoară a contractului, având în vedere ca va avea un singur furnizor de servicii, nu trei”, declara Vlad Sgîndăr, BPO & ITO Manager Connections Consult.

„Ne bucurăm să oferim comunității de IMM-uri acces la rețeaua națională Sanopass, de peste 850 de clinici, printr-o aplicație mobilă ușor de utilizat. Oferta pe care am dezvoltat-o acoperă nevoi reale de sănătate, susține satisfacția angajaților și economia bugetului companiilor, pentru că digital este rapid, accesibil și convenabil”, a declarat Andrei Vasile, CEO SanoPass.

Toate detaliile referitoare la soluțiile și serviciile incluse în suita „Pachetul pentru Digitalizarea Afacerii tale” sunt disponibile pe https://mymastercard.ro/business, platforma digitală dedicată programului Premium & Business, precum și pe website-urile partenerilor.