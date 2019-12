Western Digital, lider global pe piața soluțiilor de stocare, anunță disponibilitatea noului SSD portabil – My Passport Go – proiectat cu precădere pentru cei care călătoresc mult sau doresc să transfere rapid cantități mari de date de la o locație la alta.

Datorită penetrării Internetului în cele mai multe colțuri ale lumii, îmbunătățirii infrastructurii și tehnologiilor utilizate în comunicațiile digitale, mobilitatea utilizatorilor de tehnică de calcul s-a îmbunătățit semnificativ pe parcursul ultimului deceniu, nu numai prin evoluția dispozitivelor hardware, ci și prin prisma accesibilității datelor.

Soluțiile Cloud, fie că sunt personale, bazate pe hardware propriu, sau puse la dispoziție de diverși furnizori de servicii, pe bază de abonament sau în mod gratuit, sunt deja folosite pe scară largă în lumea întreagă și reprezintă probabil cea mai flexibilă metodă de accesare a conținutului personal. Cu toate acestea, există în continuare nenumărate cazuri când transferul fizic al datelor, prin transport la purtător, rămâne singura soluție viabilă. Într-o astfel de situație se găsesc, de exemplu, utilizatorii care nu își pot asuma niciun fel de riscuri în privința confidențialității, dar și cei care doresc să transfere cantități mari de informație, uneori în locații cu conexiune la Internet mai lentă. De asemenea, mai sunt și cei care doresc să acceseze portofolii întregi de activitate de pe terminale sau din locații străine, precum fotografii care negociază cu clienții. Pentru toate aceste situații, dispozitivele de stocare portabile rămân în continuare cele mai adecvate soluții, cu mențiunea că atât cerințele în materie de performanță, cât și cele în materie de fiabilitate și rezistență au crescut semnificativ în ultimii ani. Plecând de la aceste cerințe, Western Digital a creat și introdus pe piață un nou SSD portabil, caracterizat de mobilitatea excelentă, ergonomia în utilizare, rezistența la șocuri și performanțele de top.

Capacitate de stocare de până la 2TB

Noul My Passport Go adoptă un design compact, potrivit pentru orice obiect de vestimentație, geantă sau rucsac, iar cablul USB este integrat. În acest fel, nu numai că este foarte ușor de transportat, dar este și la îndemână pentru orice situație, întotdeauna pregătit pentru a fi utilizat. Disponibil în variante de 500GB, 1TB și 2TB, modelul asigură suficient spațiu de stocare pentru orice tip de utilizator, iar prin interfața USB 3.0 cu care este prevăzut pot fi transferate date cu viteze de până la 400MB/s. Mai mult decât atât, carcasa este prevăzută cu margini din cauciuc, care preiau șocurile și împiedică deteriorarea dispozitivului, chiar și în cazul unor căderi de la înălțimi de până la 2m. Ele au în același timp și rol estetic, fiind colorate în albastru sau galben, pentru a da o anumită vizibilitate produsului, care capătă în acest fel un aspect mai vesel, mai plăcut. Iar pentru utilizatorii care doresc să folosească în scopul realizării unor copii de siguranță, Western Digital My Passport Go este compatibil cu soluția Time Machine utilizată de sistemele Mac și este însoțit de o soluție de backup automat pentru PC-uri cu sistemul de operare Windows.

Caracterizate de performanțe de invidiat, rezistență foarte bună la șocuri și design modern și practic, noile SSD-uri portabile sunt disponibile pentru achiziționare accesând My Passport Go.

Despre Western Digital

Western Digital Corporation (Western Digital) este un dezvoltator, producător și furnizor de dispozitive și soluții de stocare a datelor pentru domeniul IT și infrastructura diferitelor ramuri ale industriei. Portofoliul companiei include trei categorii de utilizatori: soluții și dispozitive pentru centre de date (HDD-uri ultra-performante, cu capacități de stocare foarte mari), SSD-uri pentru mediul Enterrprise, dispozitive client (HDD-uri pentru sisteme mobile și desktop, sisteme de gaming sau axate pe conținut digital, SSD-uri și produse încorporate) și soluții client (produse detașabile, HDD-uri și SSD-uri). Totodată, compania dezvoltă și produce o parte din capetele de citire/scriere și discurile magnetice utilizate de HDD-uri. Mai multe detalii despre companie aflați de la: https://www.westerndigital.com/company