Municipiul Suceava va avea în viitorul apropiat un nou stadion municipal. Primarul Ion Lungu a prezentat astăzi în conferința de presă săptămânală prima hârtie oficială primită de la Compania Națională de Investiții care arată că Suceava e prins cu o asemenea investiție. Asta pe lângă stadionul de dimensiuni UEFA. ”Veste bună pentru fotbal. După ce sala polivalentă este la licitația pentru execuție iată că avem o hârtie prima hârtie oficială de la CNI legată de construirea unui stadion municipal adiacent străzii Iuliu Hosu . Ni s-a trimis hârtie oficială în care suntem prinși în programul Ministerului Dezvoltării cu stadion municipal nou în complexul sportiv unde facem sala polivalentă. Acolo unde avem aprobat și trebuie să demareze lucrările pentru acel stadion de dimensiuni UEFA. Desigur că este o primă etapă. Urmează ca să facem studiul de fezabilitate, să aprobăm indicatorii tehnico economici dar este un început. Eu mă bucur că începe să apară soarele și pe strada sportului sucevean. Mă bucur și îi felicit pe cei de la CSU Universitatea că au rămas în Liga Națională, îi felicit pe cei de la Foresta pentru că sunt pe primul loc în Liga 3 și vor merge să se bată la promovare în baraj și sper să promoveze în liga 2. În ședința extraordinară de Consiliu Local de vineri s-a aprobat finanțarea de 2,5 milioane de lei la echipa de handbal, finanțarea de 2,5 milioane de lei la Foresta și 500.000 de lei pentru CSM”, a spus Lungu.

