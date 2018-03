Comunicat de presă. ”În ziua de luni, 12 martie 2018, am avut o întrevedere cu domnul deputat Frédéric Petit, membru al Grupului de prietenie Franța-România din Adunarea Națională franceză, în calitatea mea de membru al Grupului de prietenie România – Franța. Vizita demnitarului francez în România a avut loc a propunerea Ambasadei Republicii franceze la București, în contextul în care domnul Frédéric Petit este deputatul care îi reprezintă pe francezii stabiliți în afara țării, respectiv pe cei care trăiesc în Germania și în Europa Centrală.

Discuțiile au permis o trecere în revistă a stadiului cooperării bilaterale dintre România și Franța, cu accent asupra cooperării parlamentare bilaterale, cooperării economice, fracofonia etc., ocazie cu care am salutat și excelentele relații dintre România și Franța. Am amintit nivelul înalt al schimburilor bilaterale de la nivel politic, din ultima perioadă, care au culminat cu vizitele a doi Președinți francezi la București în mai puțin de un an de zile, respectiv vizita Președintelui Emmanuel Macron în România din 24 august 2017, și cea a Președintelui Hollande, din 12-13 septembrie 2016. Totodată, am remarcat că vizitele bilaterale la nivel înalt se înscriu deja într-o tradiție de excelență a relațiilor româno-franceze, pe baza faptului că ambele țări s-au susținut întotdeauna reciproc în momentele grele, apreciind că există în continuare un potențial uriaș de cooperare între cele două țări, în diferite domenii.

La rândul său, domnul deputat Frédéric Petit și-a exprimat bucuria de a fi prezent la București, precizând faptul că urmează să aibă discuții cu reprezentanți ai diasporei franceze din România, aratându-și atisfacția față de modul în care cetățenii francezi din România s-au integrat în societatea românească. Demnitarul francez a precizat că relațiile dintre România și Franța sunt extrem de complexe și au rădăcini adânci în istorie, care merg mult mai departe de cadrul politic, salutând nivelul actual extrem de ridicat al colaborării dintre cele două țări, în toate domeniile, exprimându-și speranța că Sezonul România-Franța (30 noiembrie 2018 – 14 iulie 2019) să consolideze şi mai mult dinamica pozitivă a relaţiei bilaterale, având în vedere faptul că se lucrează deja la un program impresionant.

Totodată, a fost amintită și buna colaborare dintre România și Franța în cadrul Uniunii Europene, în diferite dosare cum ar fi Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune, iar cu această ocazie am reiterat interesul României de a adera cât mai curând la Spațiul Schengen. Nu în ultimul rând, am convenit cu deputatul Frédéric Petit să depunem eforturi în comun astfel încât studiul limbii franceze ca limbă straină în România să poată fi continuat și dezvoltat la un nivel și mai înalt”.