Foresta Suceava a surprins microbiștii prin faptul că o echipă din eșalonul trei a reușit să contracteze un cantonament de iarnă într-o țară străină, respectiv Croația. După această ”mutare” specială a mai venit una și mai interesantă, scandalul dinaintea plecării în stagiul de pregătire.

Apărut, cum ar veni la program, antrenorul formației Foresta Suceava, Ionuț Moșteanu nu a fost lăsat să urce în autocarul care pleca spre Croația pe motivul că nu era trecut pe listă. Se pare că jucătorii au fost solidari cu tehnicianul care i-a condus pe locul II în clasamentul seriei I și au refuzat să plece și ei. După ceva tergiversări și dispute verbale, cantonamentul a fost anulat.

Din informațiile pe care le avem, antrenorul Ionuț Moșteanu are contract până în 2024 șI s-a prezentat la lucru cum se spune, acolo unde se pare că nu mai avea loc.

De partea cealaltă, președintele clubului Foresta Suceava, Andrei Ciutac, spune că tehnicianul argeșean avea o înștiințare din partea suceveană că nu mai poate conduce antrenamentele echipei. Motivația ar fi lipsa de flexibilitate a antrenorului Moșteanu care a avut foarte multe pretenții.

Adevărul este undeva, nu spunem la mijloc sau în vin pentru că nu știm, cert este faptul că echipa nu mai efectuează cantonamentul propus din Croația și trebuie să facă în această iarnă o pregătire adecvată pentru că, se știe, pregătirea de la început de an este esențială pentru capacitatea de efort a echipei. În condițiile în care se dorește promovarea în Liga a II-a, care are un se desfășoară după un sistem complicat, Foresta Suceava are nevoie de liniște și de o serie de antrenamente adevărate pentru a face față unor partide cu adversari de calibru. Nu mai menționăm faptul că și lotul formației trebuie să fie cel puțin la fel de competitiv ca și cel care a încheiat anul trecut. În condițiile în care un jucător important, precum Trofan, și-a anunțat plecarea, iar cel mai bun jucător al Forestei, Makongo este plecat în Camerun, este clar că ar trebui să mai vină jucători buni și cei care au dat satisfacție trebuie să rămână.

Așadar, lucrurile trebuie clarificate cât mai curând la echipa Foresta Suceava dacă se dorește promovarea într-un eșalon superior, acolo unde, fie vorba între noi, rigorile sunt mult mai mari și echipele mult mai puternice.

Foresta Suceava va relua campionatul pe data de 12 martie, cu un meci pe terenul vecinilor de la Șomuz Fălticeni.