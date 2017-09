Premiera D’ale carnavalului , de I.L. Caragiale

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava deschide joi, 14 septembrie 2017, cea de-a doua stagiune teatrală cu premiera spectacolului D’ale carnavalului, de I. L. Caragiale, în regia lui Tudor Lucanu. Debutul stagiunii teatrale 2017-2018 aduce astfel publicului o nouă variantă a clasicei comedii.

De-a lungul timpului, D’ale carnavalului s-a bucurat de atenția unor regizori ca Silviu Purcărete, Valeriu Moisescu, Ion Cojar sau Sică Alexandrescu și s-a jucat pe numeroasele scene ale teatrelor din țară. De asemenea, filmul „De ce trag clopotele, Mitică?”, în regia lui Lucian Pintilie, se bazează pe acest text al marelui dramaturg.

A venit rândul teatrului sucevean să aducă în fața publicului acest text, într-o nouă interpretare, cea a tânărului regizor Tudor Lucanu, care își prezintă viziunea și demersul artistic spunând: „Când vorbim de scrierile lui Caragiale nu ezităm să vorbim despre actualitatea lor. Și asta pentru că societatea românească nu a evoluat prea mult în mai bine de o sută de ani. Structura morală a personajelor din operele lui Caragiale este regăsită și astăzi. O recunoaștem în mass-media, în politică sau chiar pe stradă. Ne confruntăm cu aceleași probleme, cu același comportament de mahala și răspundem cu aceeași trăncăneală ca acum un secol în urmă. D’ale carnavalului pune sub lupă toate metehnele noastre dintotdeauna, ne arată substanța care ne-a fost alterată și care ne-a transformat în moftangii, în mitocani, în corupți, în înșelați și înșelători, în haplea, în mangafale. Și lista poate continua. Nu degeaba acțiunea se petrece într-un carnaval, timp al „lumii întoarse cu susul în jos”, când toți poartă măști. Masca este cea care ascunde identitatea, dar și cea care aduce la lumină adevărata esență umană.”

Echipa de producție a spectacolului este:

Regia artistică: Tudor Lucanu

Scenografie/Lumini: Irina Moscu

Regia tehnică: Sebastian Rațiu

Distribuția: Cosmin Panaite, Cătălin Ștefan Mîndru, Sebastian Bădărău, Clara Popadiuc, Alexandru Marin, Delu Lucaci, Horia Butnaru, Sergiu Moraru, Cristina Florea, Diana Lazăr.

Durata: 1h 30

Tudor Lucanu este regizor artistic la Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca. A absolvit în 2008 Facultatea de Teatru și Televiziune, secția Actorie – română din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar în 2010 a absolvit cursurile de Master Actorie din cadrul aceleiași facultăți. În 2012 a obținut diploma de licență pentru Arta Regizorului de Teatru a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București. A realizat regia, scenografia sau asistența de regie a peste 30 de spectacole, a participat la numeroase festivaluri de teatru naționale și internaționale. Printre premiile obținute menționăm premiul „Aureliu Manea” pentru cel mai bun regizor al stagiunii 2014/2015, Teatrul Național „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca și cel mai bun regizor pentru spectacolul „Ești un animal, Viskovitz!” de Alessandro Boffa la Festivalul „Pledez pentru TINE(ri)” din Piatra Neamț și Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea.

Irina Moscu, cea care semnează scenografia și luminile spectacolului, este absolventă a Facultății de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu” București și doctor în arhitectură. A obținut diploma de masterand în artă scenografică la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, București. A realizat scenografii pentru numeroase spectacole, obţinând numeroase nominalizări și premii. Unul dintre cele mai recente proiecte, „Pasărea retro se loveşte de bloc şi cade pe asfaltul fierbinte” de Radu Afrim, în regia lui Radu Afrim la Teatrul Naţional Târgu Mureş, Trupa „Tompa Miklós”, a fost nominalizat la Premiile UNITER pentru cea mai bună scenografie şi a câştigat Premiul pentru cea mai bună Scenografie în cadrul Festivalului Comediei Româneşti FESTco 2017, ediţia a XIV-a.

Premiera spectacolului D’ale carnavalului de I.L.Caragiale, are loc pe 14 septembrie 2017, iar următoarea reprezentație este programată pe 23 septembrie 2017.

Prețul biletelor diferă: la premieră biletul costă 25 de lei pentru toate categoriile de spectatori, în timp ce la următorul spectacol biletul costă 20 de lei, iar pentru pensionari, elevi și studenți, 10 lei.

Relații și rezervări, la telefon: 0759048677

Stagiunea 2017 -2018, partea I

Programul spectacolelor lunii septembrie 2017 include 6 spectacole de teatru, dintre care 5 producții ale TMMVS și un spectacol invitat pentru copiii, după cum urmează:

14 septembrie, ora 19:00 – PREMIERĂ D’ale carnavalului, de I. L. Caragiale, regia Tudor Lucanu

16 septembrie, ora 19:00 – Zadarnicele chinuri ale dragostei, după William Shakespeare, regia Alexandru Bogdan

23 septembrie, ora 19:00 – D’ale carnavalului, de I. L. Caragiale, regia Tudor Lucanu

27 septembrie, ora: 11:00, 13:00 – Albă ca Zăpada, de Frații Grimm, spectacol invitat pentru copii, Teatrul „Luceafărul” Iași

28 septembrie, ora 19:00 – Fernando Krapp mi-a scris această scrisoare, de Tankred Dorst și Ursula Ehler, după o nuvelă de Miguel de Unamuno, regia Alexander Hausvater

30 septembrie, ora 19:00 – Un playboy de peste deal de John Millington Synge, regia Antonella Cornici

Trupa Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava participă pe 20 septembrie 2017 la Festivalul internațional de teatru „Zile și Nopți de Teatru la Brăila”, cu spectacolul Zadarnicele chinuri ale dragostei, după William Shakespeare, regia Alexandru Bogdan.

Pe 11 octombrie 2017, actorii suceveni sunt invitați la Festivalul de Teatru de la Tulcea, cu spectacolul – Fernando Krapp mi-a scris această scrisoare, regia Alexander Hausvater

Luna octombrie 2017 aduce premiera spectacolului Kebab, de Gianina Cărbunariu, regia Daniel Iordan. În paralel, se lucrează la producția spectacolului Trei surori de Anton Cehov, regia Catinca Drăgănescu, a cărui premieră va avea loc la începutul lunii noiembrie.

Trupă de 10 actori

Trupa de actori ai Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava s-a îmbogățit cu doi membri. În urma concursului organizat în luna august, au fost ocupate două posturi vacante: unul de actor gradul I, ocupat acum de Răzvan Bănuț și altul de actor gr. II, adjudecat de Horia Andrei Butnaru.

Cei doi se alătură celorlalți 8 actori: Delu Lucaci, Clara Popadiuc, Diana Lazăr, Cristina Florea, Cătălin Ștefan Mîndru, Cosmin Panaite, Sergiu Moraru și Bogdan Amurăriței.

Concursul pentru un nou logo al TMMVS

În luna august, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava a lansat public un concurs pentru desemnarea unui nou logo. Teatrul își propune, ca parte a strategiei de promovare, construirea unei imagini prietenoase și apropiate de comunitatea Sucevei. In acest sens, ne dorim un logo care să exprime ideea de apropiere de comunitate, de prietenie, de invitație la teatru. Concursul de graphic design cu propuneri de logo a fost deschis publicului în luna august iar noi am fost onorați să primim propunerile a 7 persoane. Le mulțumim tuturor pentru munca depusă și anunțăm că oferim tuturor participanților la concurs o invitație de 2 persoane la un spectacol la alegere. Așa cum am anunțat, câștigătorul va primi un abonament pentru întreaga stagiune. Dintre cei 7 participanți, au fost desemnați 3 finaliști: Petronela Ungurean, Prelipcean Ovidiu, Sebastian Ratiu.