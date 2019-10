Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă susținută la sediul partidului un bilanț al activității Guvernului PSD atât la nivel național cât și la nivel județean concluzionând că guvernarea social-democrată a fost „una eficientă”. El a ținut că contrazică acuzațiile adversarilor politici potrivit cărora județul Suceava a fost județ blocat de guvernarea PSD.

Stan a enumerat proiectele care au fost finanțate de Guvernul PSD în județul Suceava începând cu finalizarea pârtiei de schi de la Cîmpulung Moldovenesc.

”Noi am reușit să-i dăm drumul. În același timp am asigurat cadrul legislativ pentru ca tronsonul doi să poată fi continuat în condițiile în care poate fi scos din fondul forestier pentru utilitate publică. Atunci membrii PNL din județul Suceava au votat împotriva acestei legi. Liderul social democrat a continuat cu cel mai de anvergură program al Guvernului, PNDL II unde județul Suceava a primit cea mai mare sumă din țară și anume 926 de milioane de lei, pentru școli, grădinițe, creșe, cămine culturale, apă, canal, drumuri comunale și județe. ”Faptul că din suma întreagă acest Guvern a acordat pentru drumuri județene 216 milioane de lei adică aproape 25%, trebuia să fie un act de apreciat. La ora actuală din cele opt drumuri mi se pare că vreo două nu sunt licitate nici acum. Fac apel de urgență la CJ să se ocupe de aceste drumuri. Am dat și pentru drumuri comunale 135 de milioane de lei prin PNDL II”,a explicat Ioan Stan.

El a evidențiat în mod deosebit faptul că județul Suceava ocupă primul loc la nivel național la proiectele finanțate prin Compania Națională de Invesitții (CNI). Este vorba de 180 de proiecte aflate în execuție. ”Nu am făcut tapaj pentru asta, nu ne-am dat cu capul de balustradă să spunem că ăsta e al nostru și să ne împăunăm cu munca altora așa cum fac adversarii noștri”, a precizat Stan. În ceea ce privește infrastructura rutieră, Ioan Stan, a arătat că în cei aproape 3 ani de zile sub guvernarea PSD au fost asfaltați aproape 200 de kilometri de drumuri naționale din județul Suceava adică o treime din întreaga rețea. ”Am început cu DN18, DN2 și altele. Am venit cu Centura Sucevei. Noi am finalizat ceva care era la un moment dat imposibil. Nu era constructor care să aibă curajul să continue centura pe traseul prost ales. Centura a fost părăsită. Centura Rădăuțiului care avea finalitate în 2021 o terminăm la anul. Centura Fălticeniului e în procedură de licitație. Am făcut și noi vreo trei poduri cu acest Guvern de la Milișăuți, Vatra Moldoviței și Praxia. Am deblocat procedurile pentru magistrala de gaz metan spre Vatra Dornei, am plătit utilități și mediu iar la ISU și SMURD s-au adus venit 13 ambulanțe”, a enumerat liderul PSD Suceava.

El a spus că este demn de remarcat și participarea Sucevei la actul guvernamental. ”Niciodată Suceava nu a avut un ministru, patru secretari de stat și un subsecretar de stat. E lăudabil să avem acum un ministru la sănătate și domnul Râmbu merită să fie felicitat pentru ce a făcut acolo dar una este spitalul și alta e ministerul. Nu facem tapaj de asta dar totuși având în vedere că se clamează faptul că Suceava a fost blocată și eu timp de patru din 2012 până în 2016 am întrebat în permenență unde este acel miliard de euro adus în județul Suceava? În ce investiții a fost concretizat? Nu am primit nici un răspuns”, a spus Stan.

Referindu-se la bilanțul național Ioan Stan a amintit de creșterea PIB cu 35,2%, a câștigului salarial mediu net cu 33%, a puterii de cumpărare a salariului cu 23%, a punctului de pensie cu 45%, a pensiei minime cu 76% etc. El a arătat că guvernarea PSD ar fi fost și mai eficientă dacă președintele României, Klaus Iohannis, nu ar fi avut „încă din prima zi de mandat” acțiuni „de perturbare a activității Guvernului” și dacă Viorica Dăncilă ar fi fost lăsată să-și ducă mandatul până la capăt. ”Totodeauna a denigrat Guvernul spunând că e un guvern cu intenții odioase care nu reprezintă interesele României. Iohannis a adus prejudicii grave României când deținea președinția Consiliului Europei spunând că acest Guvern nu este în stare să ducă la bun sfârșit în cele șase luni această președinție. S-a împăunat apoi cu succesul pe care l-a avut Guvernul”, a arătat Stan. El a mai spus că se aștepta ca președintele Iohannis și liderii PNL să spună cum vor crește în continuare veniturile românilor, nu să dea asigurări că vor fi menținute majorările din timpul guvernării PSD.