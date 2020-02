Liderul Organizației Județene Suceava a PSD, Ioan Stan, a prezentat care vor fi principalele criterii în baza cărora vor fi desemnați candidații acestui partid la alegerile locale din acest an. Ioan Stan a declarat că a constatat că liderii județeni ai unor partide anunță, ca o mare realizare, faptul că unii primari PSD vor candida la alegerile locale din 2020 pentru funcția de primar din partea partidelor respective. Stan a spus că un exemplu este Maricel Iacob, primarul PSD în funcție în comuna Vadu Moldovei, care în urma deciziei organizației locale PSD, nu a mai fost desemnat să reprezinte această formațiune la viitoarele alegeri. El a spus că în locul acestuia va candida Bogdan Iulian Amariei, viceprimarul comunei Vadu Moldovei și președintele organizației locale PSD.

„Realitatea este cea pe care am prezentat-o în intervențiile mele în presa suceveană. Organizațiile locale și organizația județeană PSD, pentru alegerile locale din 2020, își vor desemna candidații care pot întruni preferințele majorității celor ce sunt chemați să-și exprime votul și care și-au manifestat loialitatea față de valorile social democrate.

Probabil că cei care nu vor îndepli aceste criterii, vor fi solicitați de alte formațiuni politice care nu-și pot găsi candidații necesari din electoratul propriu”, a mai declarat Ioan Stan.

