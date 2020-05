Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, l-a interpelat pe ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan, cerându-i să includă la finanțare în cadrul unui program PNLD 3 proiectele demarate prin Fondul Național de Investiții, care în prezent sunt blocate. ”După cum bine știți România se află astăzi în pragul unei crize economice, iar ieșirea dintr-o astfel de situație complexă necesită luarea unor măsuri curajoase care să deblocheze economia și totodată să crească încrederea mediului de afaceri. O astfel de măsură este obiectul acestei interpelări. In anul 2019 un număr însemnat de primării au încheiat contracte de finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investitii. Ca urmare a inițierii acestor proiecte, importante pentru comunitățile locale, s-au derulat proceduri de achizitie publică, iar în foarte multe cazuri au fost demarate lucrările de investitii. In acest moment există un blocaj care poate duce la un conflict juridic între Beneficiar (Comunele/orasele/municipiile), Finanțator (Guvernul Romaniei) și Constructor motivat de nedecontarea lucrarilor executate.

Vă aduc la cunoștință și că UAT-urile pentru a putea depune proiectele în vederea accesării finațării au cheltuit sume considerabile pentru întocmirea proiectelor precum și obținerea tuturor avizelor, iar punerea lor în execuție este în acest moment blocată de Guvernul Romaniei.

Deoarece Ministerul condus de dumneavoastră a dovedit în ultimii ani, prin implementarea cu succes a proiectelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală etapele 1 și 2, că are capacitatea și expertiza necesară coordonării unor astfel de proiecte, vă rog să aveți în vedere includerea cu prioritate a acestor proiecte într-un program de finantare PNDL – etapa 3, deblocând astfel sumele necesare decontării lucrărilor și finalizarea acestora”, a spus Ioan Stan.