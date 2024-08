Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că actualul președinte PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, nu a înțeles ce îşi doresc sucevenii de la el. „Nu şi-au dorit imposibilul de la mandatele dumneavoastră. Au vrut drumuri județene bune, investitori, locuri de muncă, fonduri europene accesate de Consiliul Judeţean, mai puţine hore şi să nu mai bateți câmpii cu proiecte fără sens. Nimic din toate acestea nu le-aţi oferit în aceşti ani, de când vă aflaţi la conducerea judeţului. În aceşti ani sucevenii au văzut doar un veritabil demagog, pe care l-au trimis la plimbare cu ocazia alegerilor locale şi tot la plimbare vă vor trimite împreună cu partidul pe care îl conduceţi, la alegerile parlamentare”, a spus Ioan Stan. El a făcut referire și la miliardele de euro atrase în judeţ despre care a vorbit Gheorghe Flutur, precizând că acestea că nu sunt „moştenirea” lui. „Aceste miliarde reprezintă munca primarilor, muncă pe care aţi încercat să le-o furaţi, pentru a câştiga un nou mandat. Nu a ţinut schema! Sucevenii ştiu cine şi cum au adus bani în comunităţile locale. Alţii erau cu munca, în timp ce dvs. eraţi numai cu fotografiile. În acest timp, în loc să faceţi treabă, ne-aţi tot invitat la discuţii ba pe mine, pe Simion, ba pe alţii. Dar despre ce să discutăm cu dvs? Despre noul CD cu strigături? Despre cartea dlui Ciucă? Despre desenatul drumurilor pe hârtie? Despre cum să eşuăm la atragerea fondurilor europene? Despre „oacaca-uri”? Despre cum să scriem cu oi pe dealuri? Despre hore şi festivaluri? Că alte subiecte oricum nu vă interesează”, a mai precizat Ioan Stan.

El a arătat că în aceste condiții, PSD Suceava a mandatat să candideze împotriva lui Gheorghe Flutur pe care acesta l-a caracterizat drept „imatur politic” și despre care inventat „câte şi mai câte”, dar care l-a învins fără drept de apel. „Sucevenii nu vă mai vor! A fost vot masiv anti-Flutur. Dar cu toate acestea, emiteți pretenţii şi critici, deşi inclusiv colegii dumneavoastră de la centru v-au spus că invinşii trebuie să stea la locul lor. Şi pentru că vă preocupă activitatea mea, vă informez că în continuare îmi ocup timpul rezolvând problemele cetăţenilor şi ajutând primarii să aducă fonduri în judeţul Suceava, ca să aveţi cu ce vă lăuda. Că singur nu aveţi cu ce, decât în fantasmagoriile dumneavoastră.

Cât despre îngrijorarea dumneavoastră legată de activitatea ministrului agriculturii, atât vă zic, că nu am uitat ce aţi făcut în mandatul dvs. la acest minister. Şi poate nu ar strica o scurtă trecere în revistă a activităţii avute pe acest post şi să informăm cetăţenii despre cât aţi „ajutat” judeţul Suceava de pe această poziţie. Dar asta rămâne pe data viitoare şi numai dacă insistaţi să-mi amintesc”, a încheiat Ioan Stan.