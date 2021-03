Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, critică decizia Guvernului Cîțu vizînd politizarea fondurilor bugetare. Totodată, el susține că în proiectul bugetului de stat pe 2021 nu sînt prevăzute fonduri pentru investițiile majore anunțate de liberali în județul Suceava. Redăm în continuare integral comunicatul senatorului Stan: „PSD se vede nevoit să denunțe abuzul inimaginabil al guvernului Cîțu și Coaliției Dreptei de a refuza orice amendament la buget care ar mai fi adus o minimă echitate și împărțire justă a banilor. Din păcate, proiecte vitale pentru comunități și aici ne referim la apă, canal, gaze, asfalt, școli, grădinițe, dispensare și multe altele, sunt compromise de un guvern orb și surd la nevoile reale ale oamenilor. Ba mai mult, guvernul Cîțu a inventat un nou mecanism abject, ce frizează penalul și ne referim aici la anexa 7.03 la bugetul statului, pe baza căreia actuala putere împarte bani fără niciun criteriu, doar după bunul plac acesta fiind o premieră absolută în politizarea fondurilor bugetare. Practic, cu ajutorul acestei anexe, se alocă bani discreționar către primarii și președinții de CJ ai celor 3 partide din Coaliția Austerității, această abordare reprezentând un veritabil act de legalizare a mitei electorale. În fapt, Cîțu și Coaliția Austerității aplică o pedeapsă nedreaptă cetățenilor care nu au votat aceste partide la ultimele alegeri. Ori noi știm că nevoia de investiții este la fel de mare și în comunitățile care n-au votat PNL, USR sau UDMR, drept pentru care PSD contestă vehement împărțirea banilor pe criterii politice. De asemenea semnalăm că actuala putere a respins și amendamentele noastre cu privire la creșterea alocațiilor și menținerea voucherelor de vacanţă pentru bugetari, dovedind un dispreț total față de copiii românilor, de angajații sistemului public și nu în ultimul rând față de industria HoReCa. Cu referire la județul Suceava, atragem atenția că în buget nu se mai face referire la nici unul dintre marile proiecte care ni se „fluturau” prin fața ochilor în campania electorală. Nu sunt prinși bani pentru centurile ocolitoare de la Vatra Dornei, Câmpulung sau Fălticeni. Brusc aceste investiții au fost abandonate, deși erau mult clamate atunci când subiectul lor era sursă de voturi. Nu se pomenește nimic în bugetul pentru 2021 despre aeroportul de la Floreni, nici de cele două spitale (de copii și de boli infecțioase) care erau ca și gata în campania electorală. De asemenea, nu știm dacă vă vine să credeți, dar nu s-a alocat niciun ban pentru tabăra internațională de la Bucșoaia, nici pentru tunelurile din munți promise. Bineînțeles că manipularea celor de la putere va continua iar alegătorilor li se va spune că proiectele amintite vor fi făcute prin banii europeni pe care îi vor atrage prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Dar le amintim că acesta a fost respins de Comisia Europeană de bine ce a fost realizat și avem ferma convingere că la fel se va întâmpla și data viitoare când îl vor prezenta autorităților europene”.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating