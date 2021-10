Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, susține că vinovați de situația dezastruoasă generată de valul patru al pandemiei de coronavirus sînt președintele Klaus Iohannis și premierul demis Florin Cîțu. Parlamentarul a declarat, la Radio Top: „Ceea ce se întîmplă acum cu pandemia nu apărea nici în cel mai negru scenariu al specialiștilor, nu al factorului politic, pentru că factorul politic a făcut ce-i mai rău. Vorbesc de Klaus Iohannis și de Florin Cîțu. Președintele României spunea că am învins pandemia, să mergem la horă, la dans și să curgă vinul. Apoi, Cîțu ca prim-ministru trebuia să urmărească îndeaproape ce se întîmplă la Ministerul Sănătății și nu să dea vina numai pe foștii miniștri USR ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, chiar dacă aceștia, într-adevăr, erau niște nulități. Se știe că atunci cînd apar probleme capul cade”. Pe de altă parte, liderul PSD Suceava îndeamnă populația să se vaccineze anti-COVID. Acum cîteva săptămîni, senatorul Stan a făcut doza a III-a și nu a avut reacții adverse. În toamna trecută, parlamentarul social-democrat a fost spitalizat după ce a făcut o formă gravă de COVID. Ioan Stan a precizat la Radio Top: „Niciodată nu s-a pus problema să nu mă vaccinez. Eu sînt pățitul pățiților în județul Suceava și mulțumesc Celui de Sus că am scăpat cu ajutorul celor de jos. Am avut plămînii afectați în proporție de 80%”. Senatorul PSD militează atît pentru vaccinare, cît și pentru testarea în masă în mod gratuit.