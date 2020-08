Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a criticat în termeni duri pe alocuri ironici mesajul transmis la debutul campaniei electorale de președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, candidat pentru un nou mandat, arătând că ”din păcate, cea mai mare realizare a sa din acest mandat este carantinarea Sucevei și izolarea județului nostru pe plan național din cauza imaginii create”. Vă prezentăm integral comunicatul senatorului Ioan Stan:

”În mesajul său de la debutul campaniei electorale, domnul Flutur a declarat că a fost alături de suceveni la bine și la greu. Dacă ar fi spus că a fost alături de aceștia numai la bine, l-am fi crezut, l-am fi felicitat pentru onestitate și nici nu l-am fi putut contrazice. Este adevărat că a fost prezent la orice horă, orice bal, orice manifestare cu cântec, joc și voie bună de pe cuprinsul județului nostru. Dar la greu unde a fost domnul Flutur? Că pe perioada carantinei și a stării de urgență, când județul nostru a fost masacrat mediatic, când spitalul județean avea nevoie de materiale sanitare ca de aer, când celelalte spitale erau închise unul după altul, când județul trebuia condus cu responsabilitate, unde a dispărut? Sau statutul de „doctor” obținut peste noapte nu i-a permis să se ocupe de aceste aspecte?

A mai spus acolo că vrea să aducă la normalitatea Suceava, după încercarea grea din timpul pandemiei.

Trebuie să-i amintim că încă suntem în plină pandemie. Aceasta nu a trecut. Bine, dumnealui nici n-a observat că am intrat în pandemie în luna martie. Probabil din acest motiv n-a luat nicio măsură pentru a evita ca județul nostru să treacă prin coșmarul pe care ni-l amintim cu toții. Așa că se face vinovat fie de iresponsabilitate, fie de incompetență, fie de amândouă. Oricum, situația grea la care se referă i se datorează în principal lui, pentru că nu și-a făcut datoria. Când a venit greul, s-a ascuns sperând să-și ascundă prin asta și incompetența. Nu a reușit. Dovada supremă sunt cele peste 200 decese de Covid-19 din perioada respectivă, la care a contribuit prin lipsa sa de reacție și implicare în gestionarea crizei apărute.

Apoi ne zice că are proiecte mari pentru Suceava, enumerând o serie de obiective pe care le-a folosit și în campania din 2016 (spitalul de copii), altele cu care n-are nicio legătură și nu depind de el (autostrăzile promise) și unele pe care le-ar fi putut duce cu bine la capăt în acest mandat dacă și-ar fi dat interesul (drumurile județene, apă și canal, rețeaua de gaz, promovarea Bucovinei). Oricât ar vrea să ne mintă, nu mai poate. Din păcate, cea mai mare realizare a sa din acest mandat este carantinarea Sucevei și izolarea județului nostru pe plan național din cauza imaginii create.

Tot în respectiva declarație le cere locuitorilor județului nostru să fie judecat după ce a făcut. Aici suntem de acord cu domnia sa și suntem siguri că tocmai pentru asta îl voi judeca sucevenii. Din acest motiv, înfrângerea sa pe 27 septembrie este inevitabilă”.