Liderul social democraților suceveni, senatorul Ioan Stan, a făcut bilanțul la șase luni de la intrarea PSD la guvernare. Ioan Stan a spus că PSD a intrat la guvernare într-un moment greu pentru România. „Bilanțul celor 6 luni prezintă ceea a reușit să facă PSD într-o perioadă extrem de dificilă, în care economia a fost supusă unor multiple presiuni externe determinate de inflația globală, de criza energetică, de războiul din Ucraina și de efectele economice post-pandemie. De aceea, măsurile PSD din această perioadă s-au concentrat pe susținerea categoriilor sociale cele mai vulnerabile și pe sprijinirea economiei naționale”, a spus precizat Ioan Stan.

El a arătat că cele mai importante zece realizări în cele șase luni de guvernare sunt următoarele:

1) Pachetul social – creșterea salariului minim, a alocațiilor, pensiilor și sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici pentru perioada de iarnă.

2) Plafonarea a prețurilor la energie și gaze naturale pentru populație și companii.

3) Sprijinirea companiilor românești – programe de sprijin de aproape 4 miliarde de euro.

4) Siguranța alimentară – 500 de milioane de euro pentru produse agricole cultivate în România, plus primă de 10% pentru procesarea materiei prime în țară.

5) Creșterea salariilor în agricultură și industria alimentară: salariul minim de 3000 de lei, scutirea de impozit și reducerea contribuțiilor sociale pentru toate salariile din acest sector

6) Investiții în infrastructura rutieră și feroviară – Deblocarea marilor proiecte de investiții.

7) Investiții masive în portul Constanța, transformat în punct naval strategic pentru comerțul european.

8) Deblocarea exploatării gazelor din Marea Neagră – Adoptarea Legii off-shore care asigură mai mulți bani și gaze naturale pentru România.

9) Gestionarea eficientă a pandemiei – asigurarea medicamentelor, redeschiderea școlilor și a economiei

10) Absorbția fondurilor europene – Realizarea la timp a cerințelor din PNRR aflate în sarcina miniștrilor PSD.

„Ca de obicei, PSD își continuă misiunea, respectiv se luptă pentru a le asigura românilor o viața mai bună punând umărul, totodată, la dezvoltarea social-economică a României. Mereu am considerat că avem o responsabilitate față de poporul român, drept urmare, de fiecare dată când ne aflăm la guvernare punem interesul țării și al cetățenilor pe primul loc”, a mai declarat Ioan Stan.