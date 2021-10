Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, i-a transmis președintelui Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur că ar fi mai bine să lase „politica așa zis mare” și să-și întoarcă privirea către județ. Ioan Stan a arătat că Gheorghe Flutur a acordat recent un interviu în care a încercat să cosmetizeze dezastrul pe care PNL-ul îl lasă în urma sa, odată plecat de la guvernare.

„Argumentele dumnealui pentru justificarea rămânerii la guvernare a PNL sunt contrazise tocmai de rezultatele pe care guvernele de dreapta le-au avut în ultimii ani, indiferent că discutăm de Guvernul Orban sau Guvernul Cîțu. Ambele ne-au dus din rău în mai rău, culminând cu această criză politică care s-a suprapus peste celelalte crize care deja măcinau societatea românească: economică, socială, sanitară. Suntem convinși că inclusiv o mare parte a electoratului liberal este profund dezamăgită de eficacitatea guvernării de dreapta. Pentru că respectivii oameni i-au girat cu votul lor crezând că vor trăi mai bine decât pe vremea PSD-ului. Or așa ceva nu s-a întâmplat și nici nu are cum să se întâmple în viitorul apropiat având în vedere lipsa de viziune a decidenților politici liberali. Sub guvernările lor nu a crescut nivelul de trai, dar au crescut absurd de mult facturile la întreținere, prețul alimentelor, etc.

Încercarea sa de a da vina pe PSD pentru criza creată este puerilă și dovedește imaturitate politică. Criza a plecat de la premierul liberal Cîțu care nu a înțeles că este într-o alianță de guvernare și că în acest context nu poate lua decizii fără să se consulte cu partenerii săi. Pe lângă asta, dacă guvernarea era cu adevărat bună, în mod cert moțiunea nu ar fi trecut cu un număr atât de mare de voturi. Pur și simplu românii s-au săturat de acest Guvern și l-au vrut acasă iar clasa politică a luat act de vocea străzii, punând în practică dorința alegătorilor”, a declarat președintele PSD Suceava. El a subliniat faptul că motivele pentru care PSD nu a propus un premier în urma moțiunii nu ține de frica de a guverna țara. „Am mai preluat frâiele guvernării atât în urma dezastrului lăsat de PDL, numit acum PNL, în 2012, cât și în urma dezastrului cabinetului Cioloș în 2016. De fiecare dată am demonstrat că putem face mai mult și mai bine. Drept pentru care considerăm că cea mai potrivită soluție pentru criza actuală este formarea unui guvern de specialiști și organizarea alegerilor parlamentare în primăvară, pentru ca poporul să fie cel care decide care este noua majoritate parlamentară. Suntem convinși că alegătorii vor merge pe mâna noastră, a PSD-ului și tocmai această realitate le dă fiori atât liberalilor, cât și celor de la USRPLUS, și președintelui Iohannis. Dar este o realitate care se datorează faptului că nu au fost în stare să facă nimic bun pentru români”, a precizat Ioan Stan.

El a precizat că a mai constata și că liderul PNL Suceava se dezice de Ludovic Orban, deși cel din urmă nu s-a dezis de Gheorghe Flutur în campania electorală din toamna anului trecut, când a venit la Suceava „ca să-i spele imaginea puternic afectată de felul în care a gestionat epidemia Covid în primăvara lui 2020”. „Putem chiar afirma că alegerile în Suceava au fost câștigate de Ludovic Orban care atunci, în calitate de premier, le-a promis sucevenilor și luna de pe cer ca să-l voteze pe dnul Flutur. Cum se face că atunci domnul Orban era bun și acuma nu? Și ne mai întrebăm oare cum poate să țină lecții politice pentru liberali un om care a pierdut de 3 ori consecutiv alegerile parlamentare la nivel de județ?

În consecință, domnia sa mai bine ar lăsa politica așa zis mare și ar întoarce privirea către județul Suceava, unde avem în continuare cele mai proaste drumuri județene, ca să nu mai vorbim că sunt proiecte finanțate încă prin PNDL 2 care nu au fost finalizate. Domnia sa trebuie să înțeleagă că a conduce (fie o țară, fie un județ) nu înseamnă să organizezi o horă sau un festival, nici să primești diplome cumpărate din bani publici, ci înseamnă să iei decizii care să schimbe în bine viața oamenilor”, a încheiat Ioan Stan.