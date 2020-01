Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a transmis un comunicat de presă prin care a criticat modul in care Consiliul Judetean Suceava, condus de presedintele PNL Suceava Gheorghe Flutur, a impartit sumele pentru echilibrarea bugetelor localitatilor. Ioan Stan a arătat ca primăriilor conduse de primari PSD li s-a alocat o suma de doar 32% din totalul fondurilor disponibile.

Vă prezentam comunicatul integral transmis de liderul PSD Suceava :

”Pentru buna înțelegere a faptelor cotidiene ce doresc a le releva în fața sucevenilor și nu numai, voi vorbi despre importanța instrumentului de scris cunoscut îndeobște sub numele de „pix”. Și fac asta pentru că, mânuit cu multă dedicație de președintele Consiliului județean Suceava, pixul face din cele nefăcute, zi de zi. De la venirea PNL la guvernare, el, ”pixul” cu pricina, urmând neabătut calea trasată de exemplul forurilor superioare de partid și de stat, mazilește conducători de instituții, cadre cu responsabilități din divese domenii de acivitate „vinovați” de simpatii sau apartenențe de altă culoare politică decât cea pnl-istă. Până mai găsește ceva candidați la mazilire, pentru păstrarea „condiției fizice” vajnicul pix împarte recompense și avansuri electorale apropiaților ca și celor dispuși eventual la o oarece apropiere. Și purcede neobosit la împărțirea de bani din bugetul județean, pe sprâncene pdl-iste căci alt criteriu n-am reușit să deslușesc. Cum altfel ar putea explica cineva faptul că 54 de comune cu primari PSD primesc la această alocare 5.050 mii lei, adică 32% din suma totală, iar 41 de comune, cu primari în culoarea oficial la guvernare, primesc 10.950 mii lei adică 68%? Hai, treacă de la noi suma alocată pentru Capul Câmpului unde se construiesc edificii de interes major, dar chiar de zece ori mai mare decât la Iacobeni, Panaci, Baia, Udești, Forăști și cîte altele din cele 54 meționate anterior. Ce altă rațiune normală, dacă este vre-o urmă de așa ceva aici, a stat la baza unei alocări de 2.700 mii lei pentru 7 municipii și orașe ce cumulează 105.018 locuitori, de altă orientare decât pnl-istă față de 8.216 mii lei pentru 5 municipii și orașe cu conduceri la culoare potrivită cu cea a guvernării și cu 102.840 mii de locuitori. Mai concis, vorbim de un raport de 25 față de 75%. Cum de nu au fost luate în considerare argumentele unor programe aflate în derulare, programe de interes major pentru comunitățile pedepsite de pixul nărăvaș folosit discreționar. Se poate compara o astfel de practică cu cele abordate de guvernarea PSD – ALDE? Așa am procedat noi când am alocat sumele pentru proiecte derulate prin PNDL, sau la rectificările bugetare, sau la sprijinul alocat celor ce suferiseră urmare a calamităților naturale? O fi știind pixul ăsta jocuri de culise, dar de echitate, de echidistanță precis n-a auzit!

Cred însă că e timpul să renunț la metafore și să spun lucrurilor pe nume. Pixul acesta pe care aproape l-am personalizat este pus în mișcare de o mână condusă de un cap. Domnul președinte al Consiliului județean Suceava, practicant cu state vechi de serviciu al jocurilor electorale nu se abate de la nici un tertip, de la nici o manipulare menită să aducă voturi pro-pnl. De la asigurarea unei garnituri pnl-iste la conducerea instituțiilor de interes, de la promovarea simpatizanților în funcții cheie la răsplătirea credincioșilor și la ademenirea celor slabi de înger cu promisiuni transmise prin mesageri, adevărați arhangheli vestitori de pomeni electorale, nimic nu-i este străin. Constatând că negarea realităților edificate în guvernarea PSD-ALDE ca și văicărelile mincinoase despre „greaua moștenire” nu conving pe cei ancorați în realitate a trecut la practica zăhărelului fluturat, pardon de expresie, prin fața nehotărâților. Nu-l putem împiedica, dar putem să-i dejucăm manevrele demascând adevărata lor motivație. Și mai putem face exact ceea ce vom face săptămâna viitoare când voi interpela pe acest subiect de la tribuna Parlamentului pe Președintele Curții Naționale de Conturi și conducerile tuturor autorităților naționale cu competențe în această situație. Nu este o amenințare. Îmi comunic intențiile în calitatea de senator pe care înțeleg să o onorez în acest mod.”