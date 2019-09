Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a lansta astăzi printr-o declarație politică făcută în plenul Senatului, un atac frontal la președintele Klaus Werner Iohannis pe care l-a numit ”lider al b.locajelor”. Stan s-a legat de sloganul electoral de pe afișele care deja au apărut în spațiul public unde Iohannis militează pentru ”o Românie normală” arătând că exemple că de fapt în realitate comportamentul său este unul anormal. Redăm integral declarația politică a senatorului Ioan Stan:

”E plină țara de imaginea președintelui Iohannis clamând pentru o „Românie normală”. Sună bine, dă bine la electorat, promite frumos.

Problema e ce înseamnă „normal” pentru cel din poză!

Dacă normal înseamnă să boicotezi activitatea Guvernului prin decizii împotriva unei guvernări constituționale, menite să asigure un traseu corect, licit către binele românilor, atunci nu mai știu eu ce înseamnă normal. Săptămâna și faultul bifează dl președinte în agenda sa electorală și în strădania sa de a împiedica funcționarea Guvernului. În accepțiunea sa despre normalitate intră, fără rezerve, desconsiderarea dreptului la plată a unor categorii de salariați ce și-au prestat corect munca. Acest joc politic s-a desfășurat pe seama a mii de angajați din ministerele vacantate de ALDE, iar povestea cu delegarea atribuțiilor miniștrilor demisionari e în cel mai bun caz, încă o dovadă de dispreț, dacă nu de viclenie. Astfel de delegări încetează odată cu mandatul titularului.

Oare cât ar fi durat revenirea la o reală normalitate dacă ar fi fost lăsată la discreția celui care o declară pe panourile publicitare. Ar fi mai corect să recunoască aversiunea ce îi determină atitudinea față de bugetari, față de pensionari pentru că în mod evident, împreună cu acoliții săi, îi amenință oricând au ocazia că o să le taie veniturile. Dar, blocajul este sportul preferat al președintelui și al celor ce îi alcătuiesc trena politică. Blocajul a orice poartă amprenta guvernamentală chiar dacă în acest mod se aduc deservicii intereselor României. Nici măcar nu se sfiește să-și declare această atitudine afirmând, cu privire la pactul propus de primul ministru întru protejarea veniturilor românilor „citim și mergem mai departe”. Nici nu ne îndoim că prezervarea unor drepturi deja câștigate de români prin strădania PSD și în conformitate cu prevederile programului de guvernare pentru care am fost votați de poporul român nu constituie factor de interes pentru Iohannis. Nu! Părerea exprimată prin vot a românilor nu contează în așa-zisa logică a președintelui. Ce dacă guvernarea noastră a mărit pensiile și salariile? Ce dacă am dovedit că instrumentele de opresiune ale statului paralel, sub oblăduirea președintelui și pe baza unor acorduri, scrise și semnate, au lipsit de libertate și uneori de viață oameni ce s-au dovedit nevinovați. Ce dacă România înregistrează a doua valoare a creșterii economice din Uniunea Europeană? Ce dacă guvernul României a asigurat cu succes conducerea Consiliului Europei timp de șase luni primind felicitări din partea tuturor factorilor de importanță în viața comunității europene? Nu! Dl președinte o ține una și bună. De fapt, asta știe asta zice! Nu s-a dezmințit nici la Adunarea Regională a organizațiilor PNL din Sud–Est, unde a lansat un nou discurs otrăvit la adresa PSD. Nou e un fel de a spune și se referă la poziționarea temporală a faptului. Cât despre conținut, e același. Poate doar cu mai multă ură și agresivitate. Deși ceva nou i-a scăpat președintelui! Probabil luat de valul entuziasmului a afirmat ,pentru prima oară două adevăruri. Primul cînd a vorbit despre „îndepărtarea definitivă a PSD de la putere” recunoscând implicit încercările eșuate de îndepărtare a noastră petrecute în acești trei ani de guvernare, și al doilea recunoscând că acest lucru se poate face doar prin vot. Da, același vot care atunci când ne este atribuit nouă nu valoarează nimic în ochii președintelui. Așa ne lămurim de la cine pleacă legea dublei măsuri, manevrele de blocare reluate după fiecare eșec, tentativele de infestare a conștiinței electoratului cu baliverne de mare încărcătură agresivă. Infestarea la care mă refer nu e lucru de glumă. Și nici practica dublei măsuri. Ambele sunt boală curată. Și un exemplu de ultimă oră este încercarea de blocare a nominalizării Rovanei Plumb în funcția de comisar european. Încercare în desfășurarea cărei se „evidențiază” și europarlamentarii USR-PLUS. Afirmând că vor vota împotriva nominalizărilor PSD pentru funcția de comisar european, în fapt nominalizări ale României, deși nu li s-a uscat încă cerneala de pe legitimații, amenințările lor ne trimit înapoi, în atmosfera dușmănoasă, încărcată de ură, ce purta semnătura Monicăi Macovei. Atmosferă în care, așa cum demonstrează cu perseverență, se simte „confortabil” și președintele. Iată cum, în permanenta încercare de a boicota eforturile Guvernului, în orice domeniu s-ar manifesta ele, cei ce populează trena liderului blocajelor, deși cad în ridicol, se mândresc a fi consecvenți în disprețul față de aspirațiile românilor. Pentru că românii i-au trimis pe europarlamentari acolo spre a le sluji interesele și nu spre a vota împotriva lor.

Mă văd astfel nevoit să mă întreb din nou și din nou. Principiile lor au dublă măsură? Despre ce normalitate poate fi vorba dacă va fi implementată de astfel de „români”? Cine va fi destinatarul normalității bazate pe astfel de principii?

Și cred că n-ar trebui să mă întreb numai eu”.

Senator PSD,

Ioan STAN