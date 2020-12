Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, i-a asigurat pe suceveni că indiferent de opțiunea politică avută la alegerile parlamentare vor găsi în parlamentarii PSD de Suceava niște parteneri de dialog corecți, echilibrați, axați pe rezolvarea problemelor existente în județ. „La fel ca și până acum, nu vom ține cont de culoarea politică atunci când vine vorba de a găsi soluții pentru localitățile sau oamenii județului Suceava. Avem suficientă maturitate politică cât să înțelegem că prioritar este județul Suceava, nu partidul din care provenim și că în Parlamentul României îi reprezentăm pe toți sucevenii, nu numai electoratul nostru. Asta spre deosebire de președintele Klaus Iohannis, care în ciuda faptului că trebuie să fie președintele tuturor românilor, alege să fie mai departe președintele PNL-ului și refuză să respecte Constituția, susținând mai departe că premierul trebuie dat de acest partid, deși PSD-ul a câștigat alegerile în mod clar”, a precizat Ioan Stan. El a atras atenția că șeful statului încalcă conștient statul de drept, iar Uniunea Europeană a avertizat că nu va acorda bani europeni statelor care fac acest lucru. „Datorită acestui președinte iresponsabil, ne vom lua adio de la cele 80 de miliarde de euro care ne reveneau. În ciuda acestui ultim aspect prezentat, vă mulțumim tuturor și ne angajăm să vă reprezentăm cu demnitate, responsabilitate și eficiență”.

