Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a declarat într-o conferință de presă că s-a bucurat când a auzit că președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a afirmat în urmă cu câteva zile că accelerează procedurile pentru construirea drumului expres Siret-Suceava-Pașcani-București și pentru Autostrada Nordului, Suceava-Dej-Satu Mare afirmând că va sprijini aceste demersuri însă a avertizat că în cazul în care declarațiile se vor dovedi ”sforăitoare” le va sancționa. ”Ne-a bucurat acest lucru pentru că am văzut că este vorba și de trei centuri Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului. Am înțeles că se fac cu bani europeni nu contestăm nimic se poate acest lucru dar nu uităm că nu există pe harta României numai Suceava, există o întreagă Moldovă, Muntenie, Oltenie, Banat și un întreg Ardealul. Dacă putem să accesăm acești bani noi vom colabora și vom da întreg sprijinul așa cum am afirmat de mai multe ori dar ceea ce m-a suprins este faptul că tare seamănă aceste declarații cu declarațiile făcute tot de către dumealor în campania de la alegerile locale din 2016 și de la cele parlamentare când spunea că vor construi nu știu câte șosele și vor străbate munții către vest, vor prelungi acea autostradă de la Lvov-Cernăuți-Suceava către București. Sigur reiterez încă o dată faptul că ne bucură acest lucru vom colabora dăm întreg sprijinul dar în condițiile în care se va dovedi că sunt declarații sforăitoare le vom sancționa”, a declarat Stan.

”La ora actuală în bugetul Transgaz este prinsă întreaga sumă pentru a se desfășura întreg programul pentru ca și conducta de gaz să ajungă de la Pojorâta la Vatra Dornei”

El s-a referit și la declarațiile făcute de Flutur vizavi de investiția în conducta de gaz metan Pojorîta-Vatra Dornei. ”Spunea că noi am făcut o întreagă poveste despre acestă investiție pe care am dat-o în presă. Pot să spun un singur lucru că această poveste a avut un epilog până acum bun întrucât în bugetul Transgaz s-a prins întreaga sumă pe care a alimentat-o Ministerul Economiei. Am vorbit cu aceleași personaje cu care vorbesc dumnealor la Transgaz. Sigur am făcut în cadru legal invitație ministerului economiei, agriculturii și mediului care ne-au acordat întreg sprijinul. Ca să nu fie nici o poveste a dumnealor îi rog să continue ce am făcut noi. La ora actuală în bugetul Transgaz este prinsă întreaga sumă pentru a se desfășura intreg programul pentru ca și conducta de gaz să ajungă de la Pojorâta la Vatra Dornei. Dacă mai insistă cu acest lucru iarăși dăm câteva file înapoi și ne aducem aminte cine s-a împotrivit în 2005-2006 ca această conductă de gaz să ajungă la Vatra Dornei”, a declarat Ioan Stan.