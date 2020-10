Președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan și deputatul Eugen Bejinariu deschid listele de candidați ale PSD Suceava pentru Senat respectiv Camera Deputaților la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Listele au fost validate de Consiliul Politic Național al PSD în urma ședinței de marți, 20 octombrie. La Senat Ioan Stan va fi urmat de Cristian Șologon, secretarul organizației județene iar la Camera Deputaților locul secund va fi ocupat de fostul prefect Mirela Elena Adomnicăi. Poziția a treia ar urma să revină unui candidat stabilit de conducerea centrală a partidului, cel mai probabil din partea PPU-SL.

