Șoseaua de centură a municipiului Suceava va fi finalizată în acest an. Anunțul a fost făcut de președintele organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, în cadrul ședinței Comitetului Executiv Județean al partidului care a avut loc joi la Sucevița în prezența liderului național al PSD, Liviu Dragnea.

”Și în acest an guvernarea social-democrată e preocupată de investițiile în județul Suceava. Va fi finalizată șoseaua de centură a Sucevei, va fi finalizat Spitalul Municipal Fălticeni vor fi demarate procedurile pentru începerea lucrărilor la șoseaua de centură a Rădăuțiului și a drumului expres Siret – Pașcani. Vor fi demarate lucrări ce determină creșterea potențialului turistic al județului precum modernizarea bazei Salvamont din Vatra Dornei investiție deja aprobată de Ministerul Turismului”, a declarat Stan.

Ioan Stan mai anunță finanțarea totală a lucrărilor pentru pârtia de schi de la Câmpulung și finanțarea modernizării a opt drumuri județene

În cuvântul său Ioan Stan a evidențiat beneficiile pe care guvernarea social democrată le-a adus direct județului Suceava, ”concretizate, de exemplu, prin cea mai mare sumă primită de județ pentru proiectele destinate dezvoltării locale, inclusiv pentru modernizarea a opt drumuri județene, prin reabilitarea infrastructurii rutiere, (DN 18, DN17 A), prin salvarea de la intrarea în incapacitate de plata a primariilor din Brodina, Moldovita, Straja și Ulma, prin dotarea Spitalului Județean Suceava cu un computer tomograf de ultima generație și finanțarea construcției Spitalului Municipal Fălticeni, prin găsirea unor soluții pentru menținerea activităților de la Salina Cacica și Mina de uraniu Crucea, prin finanțarea totală a lucrărilor pentru pârtia de schi de la Câmpulung”.