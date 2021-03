Star Residence Invest este prima societate românească de tip REIT (Real Estate Investment Trust) care s-a listat la Bursa de Valori București, pe piața AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT).

Acțiunile Star Residence Invest au debutat, vineri, 19 martie, la tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB). Star Residence Invest este prima societate românească de tip REIT (Real Estate Investment Trust) listată piața AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al BVB. Acțiunile Star Residence Invest sunt tranzacționate sub simbolul REIT (ISIN – RON95JJEDCB1).

„Piața de capital din România este din ce în ce mai efervescentă și ne bucurăm să vedem cum două companii listate, BRK Financial Group și Impact Developer & Contractor, și-au dat mâna și au intrat într-un parteneriat util atât pentru piața de capital, cât și pentru piața imobiliară. Investitorii la BVB vor putea investi indirect în piața imobiliară atunci când vor investi în acțiuni Star Residence Invest. Observăm în ultimii doi ani un interes în creștere din partea antreprenorilor, și, începând de anul trecut, și a Statului, pentru atragerea de finanțare prin piața de capital, iar dovada de necontestat sunt cele aproape 40 de runde de finanțare prin obligațiuni, în valoare de peste 2,1 miliarde euro. La acestea se adaugă listarea celor 8 companii antreprenoriale pe piața AeRO, cu o capitalizare cumulată de 188 milioane euro. Această efervescență a atras în piață și investitori noi, numărul de conturi active ajungând la 66.000 anul trecut. Toate acestea, ne dovedesc că suntem pe drumul cel bun în dezvoltarea pieței de capital”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

„Prin listarea Star Residence Invest oferim investitorilor posibilitatea de a investi într-un domeniu care atrage mult interes, respectiv sectorul imobiliar – zona rezidențială, un sector cu creșteri spectaculoase în ultimii ani. Din perspectiva noastră, listarea Star Residence Invest înseamnă finalizarea unui proiect prin care ne-am propus să oferim investitorilor care fac anumite calcule de oportunitate între investițiile pe piața de capital și investițiile imobiliare, o alternativă tranzacționabilă care să le ofere diversificare și mult dorita granulare. Aceste societăți au o tradiție pe piețele de capital dezvoltate și ne exprimăm speranța armonizării legislației autohtone cu legislația internațională, unde societățile de tip REIT beneficiază de un cadru legislativ dedicat care în final oferă investitorilor mai multe facilități și avantaje”, a afirmat Monica Ivan, Directorul General al REIT Capital și BRK Financial Group.

În decembrie 2020, ofertantul a derulat o ofertă secundară de vânzare de acțiuni, printr-un plasament privat în cadrul căruia a atras 8,1 milioane lei de la investitori, fiind subscrise 37,2 milioane de acțiuni, la un preț de 0,218 lei/ titlu. Astfel, investitorii care au participat în cadrul plasamentului dețin cumulat 77,64% din acțiunile Star Residence Invest, iar Impact Developer&Contractor (IMP), singurul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București, fondatorul și acționarul majoritar al Star Residence Invest de la acea dată, și-a redus participația la Star Residence Invest la 22,36%.

În urma plasamentului privat, Star Residence Invest a obținut o capitalizare anticipată de aproape 10,5 milioane lei (2,1 milioane euro).

BRK Financial Group (BRK) a intermediat plasamentul privat și, totodată, listarea societății pe piața AeRO, în calitate de Consultant Autorizat. BRK Financial Group va continua să asiste Star Residence Invest în următoarele 12 luni, ulterior listării, pentru îndeplinirea cerințelor de raportare și informare a investitorilor.

Emitentul își propune ca ulterior listării să deruleze o serie de majorări de capital social, în vederea accelerării planului de dezvoltare, la acest moment fiind în fază de analiză mai multe proiecte de investiţii capabile să genereze un grad de ocupare şi randamente din închiriere ridicate.

Star Residence Invest are, în prezent, un patrimoniu format din 14 apartamente şi 26 de parcări, acestea fiind în exploatare în baza unor contracte de închiriere pentru o perioadă de 5 ani, care asigură un randament brut de 11% pe an. Star Resident Invest (REIT), pe lângă capitalul atras de la investitori, va accesa și finanțare bancară, în vederea derulării de investiții imobiliare în proiecte rezidențiale, pretabile închirierii. Administrarea investițiilor va fi realizată de către REIT Capital, o societate specializată în administrarea imobilelor și a proiectelor imobiliare.

Strategia de investiții este orientată către maximizarea randamentelor din închiriere și potențialul de apreciere a valorii

imobilelor, pe termen mediu-lung. Investițiile REIT vor viza imobile regăsite în ansambluri rezidențiale noi sau aflate într-o zona urbană cu densitate ridicată de proprietăți rezidențiale. REIT va putea participa în faza finală de dezvoltare a unui proiect imobiliar prin antecontractarea unor achiziții de imobile rezidențiale având un termen de finalizare de maxim 12 luni. REIT va putea contracta împrumuturi pentru finanțarea achizițiilor în condițiile în care randamentul din închiriere este cu cel puțin 2% mai mare decât costul de finanțare. Cel puțin 90% din profitul net, conform Actului constitutiv, va fi distribuit anual de către Emitent acționarilor săi, sub formă de dividende.

Mai multe informații sunt disponibile în Memorandumul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare și publicat pe site-ul BVB, la acest LINK.

Despre BRK Financial Group

BRK Financial Group a fost înființată ca societate pe acțiuni în data de 26 octombrie 1994, fiind una dintre cele mai mari companii de brokeraj din România. Cu o experiență vastă pe piața de capital, este totodată prima și, până în prezent, singura societate de servicii de investiții financiare listată la Bursa de Valori București, categoria Premium (BRK). Activitatea de bază a BRK Financial Group este structurată pe două direcții de afaceri, respectiv segmentul de intermediere și segmentul de tranzacționare. Pe segmentul de tranzacționare, societatea operează tranzacțiile pe contul propriu, operațiuni de market-making și operațiuni cu produse structurate, iar pe segmentul de intermediere, societatea operează tranzacțiile clienților, respectiv operațiunile corporate. Managementul consideră ca fiind importante proiectele de viitor, în tripla calitate a BRK: de firmă de investiții, de intermediar și de emitent. Cu o echipă ce deține un nivel de competență și experiență ridicat la toate nivelurile corporative, compania are toate motivele să perceapă cu încredere viitorul.