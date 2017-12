Poliţistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, rănit grav la cap cu o sabie, în timpul unei misiuni la Rădăuţi, a fost mutat de la Terapie Intensivă într-un salon al Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi. Purtătorul de cuvînt al unității medicale, doctorul Florin Grămadă a declarat astăzi, pentru Agerpres: „Pacientul a avut o evoluţie bună, favorabilă. A fost mutat de la Terapie Intensivă într-un salon. Continuă tratamentul medicamentos şi de recuperare neuromotorie. E prea devreme să spunem despre recuperarea sau externarea sa ori să ne pronunţăm asupra deficitului motor. Cert e că, în următoarele 6 luni, va trebui să urmeze atît tratament medicamentos, cît şi kinetoterapie pentru recuperare”.

Potrivit medicului ieşean, Dan Sfichi îşi poate mişca doar partea dreaptă a corpului şi va trebui ca, în următoarele şase luni, să poarte o cască pentru a-i proteja capul de orice traumatism. Agentul șef adjunct Dan Ciprian Sfichi, de la Serviciul de Acțiuni Speciale Suceava, a fost rănit grav la cap și la braț cu o sabie în timpul unor percheziții efectuate pe 5 decembrie, la Rădăuți, într-un dosar de trafic de droguri. Dan Sfichi are 35 de ani și provine dintr-o familie de polițiști. El lucrează de 12 ani în Poliția Română, este căsătorit și are două fete de 3, respectiv, 5 ani. Agresorul, Alexandru Huțuleac, a fost arestat.