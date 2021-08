Filmările pentru „Survivor România” s-au încheiat de aproape o lună, iar viaţa merge mai departe pentru foştii concurenţi. Unul dintre aceştia este Mariano Starlin Belen Medina, pe scurt Starlin, aşa cum a fost cunoscut în echipa Războinicilor. Bărbatul a fost singurul concurent originar din Republica Dominicană, care şi-a schimbat radical viaţa după concurs, notează click.ro.

„În momentul de faţă sunt ok, însă am avut probleme stomacale foarte grave, braţul nu este 100% refăcut, este 75% bine. Încerc să mă readaptez. Nu pot să mănânc. Am slăbit 21 de kilograme”, a povestit Starlin pentru Click!.

Bărbatul şi-a reluat activităţile şi deja a apărut în câteva videoclipuri.

