Elevii și profesorii de liceu din toată țara sunt invitați să se înscrie la Concursul Național ecOprovocarea pentru a aprofunda cunoștințele legate de protejarea mediului și a derula activități practice de îngrijire a naturii.

Valoarea totală a premiilor este de 25.200 lei.

La primele două ediții ale concursului au participat 200 de licee din 38 de județe.

Elevii și profesorii de liceu din toată țara se pot înscrie de astăzi la Concursul Național ecOprovocarea, un proiect extra-școlar de educație non-formală, implementat de Asociația ViitorPlus și derulat în acest an școlar cu sprijinul Raiffeisen Bank, prin Programul de granturi „Raiffeisen Comunități” 2018.

Echipe formate din minimum 4 liceeni și un profesor coordonator se pot înscrie să organizeze acțiuni din cele 5 categorii de concurs: reciclare, plantare de arbori, igienizare, campanii de conștientizare și târguri de economie circulară. De asemenea, profesorii vor beneficia de participarea gratuită la o serie de webinarii despre metodele non-formale de predare și organizarea eficientă a acțiunilor de protecție a mediului, în timp ce elevii vor lua parte la ateliere educaționale non-formale privind provocările actuale ale mediului și soluțiile pe care le pot implementa pentru diminuarea acestora.

Ce spun elevii din edițiile anterioare?

La primele două ediții ale Concursului Național ecOprovocarea au participat peste 11.000 de elevi și profesori voluntari din peste 200 de licee (38 de județe). Cei mai mulți dintre participanți au fost extrem de motivați și de mulțumiți de rezultatele pe care le-au obținut în cadrul competiției.

„Aș vrea să devin trainer [în Tabără] anul viitor și dacă voi avea posibilitatea mi-aș dori foarte, foarte mult să fac parte din proiect și după terminarea liceului. Îmi doresc să rămân în programul ecOprovocarea cât de mult se va putea”, a spus Ioana D., elevă.

„Experiențele de care am avut parte au fost unice și cu siguranță vor rămâne întipărite în memoria tuturor participantilor. Mi-am făcut prieteni alături de care am trăit clipe de neuitat și am reușit să vizitez locuri impresionante pe care sunt mândru că le-am putut „ajuta”. Vă mulțumesc din suflet!” – Eduard S., elev.

Liceenii au reușit până acum să recicleze 75.000 de kg de deșeuri, să planteze aproape 50.000 de puieți și să colecteze din natură peste 1.000 de saci de deșeuri.

Condițiile de înscriere

Înscrierea în Concurs se face de către profesori, completând formularul din acest link https://www.ecoprovocarea.ro/formular-inscriere/, după ce în prealabil au citit Regulamentul concursului (regăsit în același link).

Perioada de înscrieri se încheie pe 1 martie 2019, însă cu cât activitățile pentru protecția mediului încep mai repede, cu atât cresc șansele participanților de a acumula mai multe puncte în concurs și de a câștiga premii în valoare totală de 25.200 de lei. Premiile constatu în participarea la Tabăra de leadership pentru mediu ecOprovocarea – o altfel de tabără, cu multă distracție și activități educaționale non-formale. Mai multe detalii, citiți aici: https://www.ecoprovocarea.ro/tabara/.

Concursul Național ecOprovocarea se va încheia pe 25 mai 2019 când se vor desemna echipele câștigătoare pe fiecare categorie de concurs în parte.

Pentru mai multe detalii despre beneficiile participării în Concursul Național ecOprovocarea, accesați pagina web: https://www.ecoprovocarea.ro/despre-concurs/.

De asemenea, clipul video de prezentare a programului poate fi găsit aici: https://www.youtube.com/watch?v=QAabg1Y09sg&t=58s

Despre ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă:

ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă – este o organizație non-profit cu o experiență de 12 ani în dezvoltarea de programe de antreprenoriat social, educație pentru mediu, voluntariat și infrastructură de mediu.

Principalele programe derulate sunt Atelierul de Pânză, Recicleta, „Adoptă un copac!”, Harta Reciclării, ecOprovocarea, BirouEco, Bigăr – amenajarea eco-turistică, Regenesys. Viziunea ViitorPlus: „Redescoperim împreună legătura cu natura și investim în ceea ce lasăm în urma noastră”. Pentru mai multe informații, vizitați pagina web: www.viitorplus.ro

Despre Raiffeisen Bank și programul de granturi:

Raiffeisen Bank este o banca universală de top pe piața românească, care deservește 2 milioane de clienți persoane fizice, aproximativ 100.000 de IMM-uri și 5.600 de corporații. Din 2011, banca derulează anual Programul de granturi Raiffeisen Comunități pentru a sprijini ințiative de responsabilitate socială și a îmbunătăți nivelul de trai din România.