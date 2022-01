Investitorii sunt Up, Roca X, Early Game Ventures și Impact Ventures.

Fondurile vor fi utilizate în special pentru vânzări și marketing și pentru a se extinde regional în 2022.

Aplicația mobilă bonapp.eco a fost descărcată de 10.000 ori de la lansarea din 4 noiembrie.

Până în prezent, 1.000 pachete cu produse au fost cumpărate prin intermediul aplicației evitând astfel să devină deșeuri.

Startup-ul românesc bonapp.eco a atras o primă investiție de 800.000 de euro de la un grup de investitori condus de Up (fost numit Chèque-Déjeuner). Ceilalți investitori sunt fondurile Roca X și Early Game Ventures din România, precum și Impact Ventures din Ungaria.

Lansat pe 4 noiembrie 2021, de către antreprenorul în serie și business angel Grégoire Vigroux, fostul consultant senior KPMG Diego Roy de Lachaise și fostul director Apple Zsolt Kadar, bonapp.eco este un startup românesc care își propune să combată risipa alimentară. Aplicația companiei, disponibilă pe iOS și Android, conectează utilizatorii cu comercianții locali de produse alimentare, printre acestea numărându-se magazine, restaurante, benzinării, brutării, cafenele și hoteluri. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot achiziționa alimente care se apropie de data expirării, la un pret redus cu până la 80%.

De la lansarea sa în urmă cu doua luni, aplicația mobilă bonapp.eco a fost descărcată de 10.000 utilizatori. Până în prezent, startup-ul a salvat 1.000 mese, pentru un coș mediu de 25 RON. Printre cei 100 de parteneri care s-au alăturat rețelei bonapp.eco din București se numără Accor, Cora, foodpanda, PENNY România, Starbucks și Up (fostă denumită Chèque-Déjeuner). Alte parteneriate urmează să fie anunțate în primul trimestru din 2022.

Cu această finanțare, bonapp.eco va investi substantial în vânzări și marketing pentru a se extinde în alte orașe din România precum și în alte țări din Europa de Est. Compania se va extinde în următoarele luni în Cluj, Timișoara și Iași. Bonapp.eco va angaja o echipă de vânzări, precum și City Managers în fiecare oraș nou pe care îl va lansa.

Grégoire Vigroux, co-fondatorul bonapp.eco a declarat: „La bonapp.eco, intenționăm să transformăm provocările de mediu, economice și sociale cauzate de risipa alimentară într-o oportunitate de afaceri sustenabilă în beneficiul tuturor. Cu aplicația noastră, consumatorii economisesc până la 80% atunci când achiziționează alimente, retailerii își măresc numărul de clienți și veniturile – astfel toți avem un rol benefic asupra schimbărilor climatice. Suntem încântați să avem alături de patru investitori experimentați care împărtășesc valorile noastre în privința ecologiei, precum și mentalitatea noastră de startup. Cu sprijinul lor, este foarte posibil să ne atingem obiectivul de a afilia 5.000 de parteneri și să vindem 30 de milioane de pachete cu produse până în 2023.”

Elena Pap, Director Regional în cadrul Up Group, a adăugat: „Consumatorii din zilele noastre sunt tot mai interesați de acțiunile pe care le pot întreprinde pentru a îmbunătăți sustenabilitatea gospodăriilor lor. Noi fiind o companie axată pe sprijinirea vieții cotidiene a românilor, suntem încântați să investim în echipa bonapp.eco, deoarece credem cu tărie în misiunea de consum responsabil a companiei. Suntem impresionați de modelul inovator de afacere digitală al Bonapp, în special pentru că toată lumea are de câștigat – vânzătorul, cumpărătorul de produse alimentare, dar, cel mai important, mediul. Prin această investiție, așteptăm cu nerăbdare să ajutăm bonapp.eco să crească și să-și extindă serviciile la nivel național, astfel încât să ne putem apropia de atingerea unui nivel zero de deșeuri alimentare.”

Matei Dumitrescu, Senior Partner Roca X, a comentat: „Parteneriatul cu bonapp.eco a venit firesc pentru noi, deoarece este conform strategiei noastre de investiții în proiecte de tehnologie sustenabilă, care au un impact primordial asupra calității vieții oamenilor. Și așa cum am observat deja în alte țări, aplicațiile pentru risipa alimentară mențin ideea de sustenabilitate pe primul loc atunci când vorbim despre cumpărături alimentare și luat masa în oraș. Suntem entuziasmați să facem parte dintr-un grup internațional atât de mare și divers de investitori, inclusiv Impact Ventures din Ungaria sau grupul internațional Up și credem că acest lucru va contribui, de asemenea, la extinderea rapidă în regiune a Bonapp.

Cristian Munteanu, Managing Partner Early Game Ventures, a declarat: „Investiția în modele de afaceri responsabile din punct de vedere social este o idee evidentă pentru orice VC care caută impact și îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Acest tip de investiție spre a face bine o vom regăsi tot mai mult în România și va fi unul dintre principiile călăuzitoare ale activității noastre în viitor. Ne-au convins calitatea echipei, generozitatea modelului de afaceri, oportunitatea pieței și încrederea celorlalți investitori. bonapp.eco are tot ce îi trebuie pentru a deveni lider de piață în România, dar și la nivel regional în categoria sa.”

Elemér Eszter, Managing Partner Impact Ventures, a concluzionat: „Accesul direct și privilegiat al bonapp.eco la cei mai mari retaileri de produse alimentare creează un potențial ridicat pentru accelerarea reducerii risipei alimentare în Europa de Sud-Est. Permițând consumatorilor să achiziționeze alimente care altfel ar fi aruncate, bonapp.eco combate emisiile de în timp ce crește gradul de conștientizare al oamenilor față de risipa de alimente. Suntem încântați să ne alăturăm bonapp.eco în călătoria sa promițătoare și să sprijinim dezvoltarea impactului său asupra mediului”.