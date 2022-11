Astăzi, de Ziua Bucovinei, pe Aleea Unioniștilor din vecinătatea Palatului Administrativ din Suceava a fost dezvelit bustul generalului Iacob Zadik. Inițiativa realizării bustului a aparținut municipalității, iar la dezvelire, un sobor de preoți în frunte cu episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Damaschin Dorneanul, a oficiat o scurtă slujbă. Printre participanți s-au numărat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu, viceprimarii Teodora Munteanu și Lucian Harșovschi, vicepreședinții CJ Suceava, Niculai Barbă și Vasile Tofan, ministrul Turismului și Antreprenoriatului, Daniel Cadariu, subsecretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Doina Iacoban, prefectul Alexandru Moldovan, subprefectul Cristian Șologon, deputații Ioan Balan, Angelica Fădor, Bogdan Gheorghiu, Mirela Adomnicăi, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc, consulul onorific al Republicii Coreea la Rădăuți, Dumitru Mihalescul, dar și consilieri locali și județeni. Pe Aleea Unioniștilor se mai află bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza și cel al artizanului Unirii Bucovinei cu Țara Mamă, Iancu Flondor.

