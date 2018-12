Bustul lui Iancu Flondor a fost dezvelită, astăzi, la Alba Iulia pe Aleea Unioniştilor din acest municipiu. Ceremonia a avut loc în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur şi a primarului Sucevei, Ion Lungu, alături de care au fost prezente câteva sute de persoane, o mare parte dintre aceştia fiind suceveni veniţi să participe la evenimentele de pe 1 Decembrie, prilejuite de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri.

La dezvelirea statuii lui Iancu Flondor au fost prezenţi şi preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel şi primarul din Alba Iulia, Mircea Hava. Ceremonia de dezvelire a bustului unionistului Iancu Flondor a avut loc pe sunetul buciumelor din Bucovina.

„Bucovina este prezentă de azi încolo la Alba Iulia, pe Aleea Unioniştilor, prin fondatorul Unirii acestei regiuni cu România. Dezvelirea acestui bust la Alba Iulia reprezintă o reunoştinţă pentru cei care au făcut Unirea, dar şi că una dintre provincii care s-a unit cu Ţara este Bucovina”, a spus Gheorghe Flutur. După dezvelirea bustului, Gheorghe Flutur şi Ion Lungu au îngenuncheat în faţa unionistului Iancu Flondor.

În cadrul ceremoniei, şeful administraţiei judeţene a oferit medalia „Bucovina 100” omologului său din Alba, Ion Dumitrel şi primarului municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. Toţi cei prezenţi la ceremonie au primit steguleţe cu Drapelul României şi cu stema Bucovina 100.