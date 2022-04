În fața Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din Suceava a fost instalată, temporar, o sculptură realizată de maestrul Ion Mîndrescu în ciclul <Murim spre a ne naște>. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu a declarat: „Este a lucrare în ton cu sărbătoarea pascală. Practic, în cadrul programului <Paștele în Bucovina> noi ne-am gîndit că ar fi interesant pentru orașul Suceava să aibă o astfel de piesă expusă, avînd în vedere că a fost lucrată la Mihoveni, în timpul pandemiei”. Emil Ursu a precizat: „În principiu, sculptura va rămîne șase luni în fața teatrului. Rămîne de văzut dacă municipalitatea sau altcineva o va achiziționa. Ar fi frumos ca ea să rămînă în Suceava pentru totdeauna”. Amintim că o altă sculptură de-a maestrului Ion Mîndrescu, originar din Mihoveni-Șcheia, este expusă în fața Muzeului de Științele Naturii din Suceava. Lucrarea se intitulează <Omul, timpul, spațiul>.

