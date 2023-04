Ștefan Bănică Junior și Alina Ieremia vor concerta la ediția din acest an a Zilelor Sucevei. Cei doi artiști au primit cele mai multe nominalizări de la suceveni în cadrul consultării publice făcută de Primăria Suceava, consultare care se va finaliza pe 15 mai. ”Sigur că avem de la Eric Clapton până la Florin Salam. Pe noi ne interesa în primul rând artiștii de top la muzică ușoară și aici sunt foarte multe nominalizări pentru Ștefan Bănică Junior, Irina Rimes, Carlas Dreams, Alina Eremia. Deocamdată am reținut două nume Ștefan Bănică Junior și Alina Eremia pentru că Irina Rimesc și Carlas Dreams au mai fost. Ne orientăm și după cei are au fost în ultima perioadă. Până în prezent s-ar califica Ștefan Bănică Junior și Alina Eremia și vom vedea ce mai selectăm până pe 15 mai”, a spus Lungu. El a adăugat că de Zilele Sucevei vrea să facă și un campionat de șah în școli ca alternativă pentru tineri pentru petrecerea timpului liber dar și pentru a le dezvolta gândirea.

