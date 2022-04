Ștefan Mandachi, fondatorul Mandachi Hotel and Spa, a câștigat procesul cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, obținând anularea unui proces verbal de constatare și sancționare a contravenției, încheiat în august 2020, prin care în mod nelegal a fost sancționată societatea deținută de acesta pentru presupusa nerespectarea prevederilor legale referitoare la organizarea de evenimente în perioada pandemică.

Instanța a admis plângerea omului de afaceri și a anulat procesul verbal întocmit de polițiști,prin care se constata nerespectarea măsurilor legale de prevenție privind răspândirea SARS-CoV-2 pe terasa restaurantului Don Stefano din cadrul Hotelului Mandachi.

Poliția Suceava a menționat, în procesul verbal întocmit la acel moment, că pe terasă s-ar desfășura o nuntă, cu un număr de persoane mai mare decât prevedea legea. În realitate, pe terasa restaurantului Don Stefano nu se desfășura nicio nuntă, nu erau prezenți miri, obiecte de decor specifice unui astfel de eveniment sau o formație, aspect confirmat de hotărârea judecătorească, înDosarul nr. 6941/314/2020.

„Decizia Tribunalului Suceava este o victorie amară. Am câștigat procesul intentat și ni s-a anulat procesul verbal, însă daunele imense pe care ni le-a creat această injustețe nu mai pot fi reparate. Nu e o victorie doar pentru noi, ci pentru toți antreprenorii din HoReCa, care, de multe ori în ultimii doi ani, s-au simțit nedreptățiți. Acum, cu decizia judecătorilor pe masă, nu mai există niciun dubiu că tot ceea ce am spus atunci a fost și este adevărat: am respectat cu îndârjire legea, am luat de fiecare dată toate măsurile stricte de protecție, iar eu personal am fost cel mai mare promotor al respectării deciziilor autorităților. Mai mult decât atât, am donat sute de mii de euro în lupta împotriva Covid19 și am oferit un hotel nou-nouțgratuit tuturor celor care s-au luptat cu criza sanitară. Am donat o secție de terapie intensivă mobilă și am mobilizat zeci de mii de români să lupte cu pandemia și să doneze bani.Noi vom continua să respectăm legea, și nu pentru că <<așa trebuie>>, ci pentru că etica și principiile noastre ne obligă să facem asta”, a declarat Ștefan Mandachi, proprietarul Mandachi Hotel and Spa.

Instanța de judecată a amânat de zece ori pronunțarea deciziei, pe o perioadă de aproape cinci luni, procesul fiind soluționat abia după aproximativ un an și jumătate de la înregistrarea plângerii.

În final, un complet alJudecătorieiSuceavaa anulat procesul verbal, având în vedere că aspectele menționate de polițiști în acesta nu aveau nicio legătură cu realitatea. În motivarea de la dosar se menționează următoarele: „Toate restaurantele care îi aparțin omului de afaceri Ștefan Mandachi au respectat întotdeauna măsurile legale care le guvernează activitatea și, anterior organizării fiecărui eveniment, în cadrul acestora sau în unitatea hotelieră, sunt analizate în integralitate dispozițiile legale incidente, tocmai pentru a nu încălca legea. În această situație, analizând modalitatea de desfășurare a controlului, refuzul agenților constatatori de a ține cont de starea de fapt evidentă prezentată la momentul derulării controlului, precum și de probele administrate în instanță (…) s-a dispus anularea procesului verbal”.

Decizia instanței demonstrează clar că pe terasa restaurantului Don Stefano și a Centrului de evenimente Magnificuss-au respectat întocmai toate prevederile legale în vigoare la data de 16.08.2020.

„Am apelat la justiție pentru a ne face dreptate! Ceea ce mi se pare cel mai dureros este că din pricina acestei ilegalități comise de un organ al statului au avut de suferit toți angajații noștri, cu atât mai mult cu cât toate afacerile noastreau respectat cu strictețe normele legale în privința limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2. A fost frustrant pentru noi, ca pentru mulți alții din HoReCa, să vedem că ne confruntăm cu o asemenea situație, mai ales ținând cont că am cheltuit miliarde pentru măsuri de protecție și că am cumpărat în toată rețeaua noastră aproape un milion de măști și mănuși, ca să oferim protecție. Încă din primul moment, ne-am aliniat rigorilor legii și am implementat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că angajații și clienții noștri sunt în siguranță, iar când a fost nevoie să dăm o mână de ajutor, am făcut-o!”a declarat Ștefan Mandachi, fondatorul Mandachi Hotel and Spa.

În timpul pandemiei, omul de afaceri sucevean le-a oferit medicilor și asistentelor din prima linie cazare gratuită în hotelul său.În perioada martie – aprilie 2020, Ștefan Mandachi a inițiat strângerea de fonduri numită „1 Centimetru de Autostradă”, care a generat 1.480.000 de euro, cea mai mare strângere de fonduri inițiată de o persoană fizică în timpul pandemiei. În luna iunie 2020, antreprenorul sucevean a achiziționat Secția de Terapie intensivă mobilă în valoare de 700.000 euro, care este montată în curtea Spitalului Județean Suceava. În anul 2021, Ștefan Mandachi a donat, din aceste fonduri, suma de 520.000 euro pentru construcția Spitalului din Gura Humorului.

„Am reușit să demonstrez instanței că organele de constatare au săvârșit un abuz față de clientul meu, consemnând cu rea-credință în procesul verbal aspecte neconcordante cu realitatea. Starea de fapt reală putea fi lesne constatată la fața locului cu ocazia derulării controlului și astfel puteau fi evitateatât prejudiciul de imagine, cât și cel economic. Din nefericire, urmare a derulării unui astfel de litigiu sunt lezate drepturi esențiale ale contravenientului, impactând asupra afacerii în sine. Vom sesiza organele competente pentru a se constata dacă în cauză a fost săvârșită infracțiunea de abuz în serviciu”, a declarat Greu Ancuța-Bianca, avocatul companiei.

Mandachi Hotel & Spa face parte din grupul Strong MND Corporation SRL, împreună cu lanțul de restaurante Spartan, Mandachi Business Center și francizele: Mefi Café, sala de fitness Bum Bum Box, Concept SPA BioTransylvania, Restaurant Don Stefano, Centrul de evenimente Magnificus și restaurantelecu specific grecesc Hercule.