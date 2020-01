Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi a organizat astăzi, de Ziua Unirii Principatelor Române, un alt protest față de lipsa de autostrăzi din Suceava și din zona Moldovei. La protest au participat peste 1.000 de persoane, care au răspuns îndemnului lui Ștefan Mandachi de a venit astăzi la primul metru de autostradă pe care l-a construit la Suceava. La ora protestului, Mandachi s-a declarat impresionat de numărul mare de persoane care au venit la un singur apel făcut de el către toți cei care vor să vină în această locație pentru a scrie scrisori către autoritățile centrale prin care să solicite autostrăzi sau să își exprime nemulțumirile pe care le au. De precizat că tot astăzi, Ștefan Mandachi a inaugurat o bornă kilometrică cu o înălțime de 4,2 kilometri, pentru a face mai vizibil pentru autoritățile centrale singurul metru de autostradă din Moldova. Borna kilometrică va fi folosită și drept cutie poștală pentru toți cei care vor să scrie scrisori către Guvern prin care să solicite construcția de autostrăți. Odată cu inaugurarea bornei a fost „deschis” și „Muzeul primului metru de autostradă” din Suceava și din Moldova.



„Sunt surprins că la o singură postare pe Facebook s-au strâns atâția oameni aici la primul și singurul metru de autostradă din Moldova. Care e motivul pentru care ne aflăm aici? Eu personal m-am săturat de hore, de discursuri, de prezentări, de termene mincinoase. Am redactat o scrisoare către Guvernul României și scrisoarea se află aici. Am solicitat un răspuns cu privire la autostrăzi, deoarece nu îmi pot redacta planul de afaceri în calitatea mea antreprenor. Fiind antreprenor, după cum bine știți, trebuie să redactez un plan de afaceri după care să îmi ghidez investițiile, prioritățile. Și am spus în felul următor. De la Suceava la București pe autostradă faci între trei și patru ore. De la Suceava la București, pe drumurile pe care le avem acum, facem în jur de 7 – 8 ore. Diferența de 5 ore unde o contabilizăm? Trebuie să o prinde undeva pe acel plan de afaceri la capitolul pierderi. Asta pe lângă faptul că avem pierderi de natură morală, traumatice, pentru că se întâmplă tot felul de accidente. Nu am primit nici un răspuns așa că m-am gândit că cei de la București nu ne văd. Și ca să ne facem mai vizibili am făcut o bornă a autostrăzii, care are 4,2 metri, în speranța că cei de la București o să ne vadă mai ușor. Pe lângă faptul că această bornă este un simbol al neputinței întregii clase politice, ea are un dublu rol. Ea va fi cutie poștală pentru toți cei care se adresează liderilor, conducătorilor sau Guvernului și care nu primesc răspuns. Eu sunt unul dintre cei pățiți și acesta este motivul pentru care voi dezveli această bornă, acest simbol. O să-i spunem muzeul autostrăzii. Pentru că din autostrada Moldovei nu a rămas decât această mică relicvă, fosilă și trebuie să o protejăm ca atare”, a spus Mandachi.



El a atras atenția și asupra numărului foarte mare de persoane care și-au pierdut viața în accidente rutiere începând din 1990 și până în 2019. „Am schimbat prefixul. Eram cu șase în față, iar în 2019 erau 70.901 de persoane decedate pe drumurile din România și mai avem 581.823 de răniți. Rămâi traumatizat după un mic accident în trafic, dar să rămâi fără un picior, o mână, sau un organ. Deci suntem echivalentul orașului Bistrița sau Alba Iulia, ca cetățeni decedați din 1990 și până astăzi. În 2019 au decedat 1.988 de persoane din România în accidente. Iar drumul pe care îl vedeți aici, E 85, este drumul morții. Iar de la Crăciun până la Anul Nou au murit 34 de oameni”, a mai declarat Mandachi.

El le-a mai spus celor prezenți că în China s-a construit o autostradă pe deasupra mării, cu suma de 70 de milioane de euro, în timp ce la noi încă nu există o autostradă în zona Moldovei.

După dezvelirea bornei kilometri și după ce Ștefan Mandachi a pus primul scrisoarea către Guvern, cei prezenți au scanda „Vrem kilometri, nu metri”, „Moldova vrea autostrăzi”, „ȘîEu”, ”Ne-a săturat de scuze”, după care au cântat Imnul României.

