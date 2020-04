Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi scoate la licitație un manechin pentru haine, banii urmând să fie donați în cadrul campaniei de sprijinire a luptei împotriva noului coronavirus din județul Suceava. Ștefan Mandachi a spus că a găsit manechinul aruncat pe un câmp lângă locuința sa, iar pentru a fi mai „prezentabi” pentru licitație acesta a fost pictat de o tânără din Suceava. Detalii despre licitație se pot obâine pe site-ul www.1cm.ro sau pe pagina de Facebook a lui Ștefan Mandachi. Prețul de pornire al licitație începe de la 1.000 de euro. „Vă plac manechinele? Șîmie… Eu am găsit unul pe câmp, acum vreo două luni, lângă casa mea. Cineva a judecat adânc și a stabilit că trebuie aruncat pe ogor, alături de multe alte gunoaie, plastice, rufe etc. (…) L-am adus acasă. Văzând cât de bine se licitează toate obiectele primite de la oameni cu suflet, mi-a venit o idee. Să o bag la înaintare șîeu pe Liza (numele manechinnului). Așa că am expediat-o la pictor (Andreea Zamosteanu a pictat-o gratuit), care a făcut-o … gagică mișto. Dacă nu o vrea nimeni, o păstrez eu acasă. La cât știu că s-a muncit la aripile ei, prețul de pornire la licitația cu donație începe de la 100 cm de autostradă, adică 1000 euro.

Banii știți unde se duc, da? La Crucea Roșie și îi trimitem la oamenii năpăstuiți de soartă din cauza Coronavirus. START! La 23:59 se închide licitația. Sava Andrei și Dorojan Răzvan au fotografiat gratuit. Practic au donat timp, energie și talent pentru o cauză umanitară”, a scris Ștefan Mandachi pe pagina sa de socializare.

