Omul de afaceri sucevean, Ştefan Mandachi, cel care a construit la Suceava primul metru de autostradă din Moldova, consideră că cea mai logică normală şi urgentă măsură care trebuie luată cât mai rapid este închiderea tuturor mall-urilor. Ştefan Mandachi a spus că deşi 95% din afacerile sale sunt în mall-uri, normal ar fi „să mai amânăm”. „Evident, pierd bani, dar mai bine să revenim cât mai repede la normalitate decât să crăpăm cu toții! Din solidaritate, am cumpărat o masă de la toți competitorii, cărora le doresc putere să depășească criza”, a spus Ștefan Mandachi, după ce a postat o fotografie cu o masă plină cu meniuri de la toți cei din foud court-ul din mallul sucevean.

