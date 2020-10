Antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi a anunțat pa pagina sa de socializare că va construi un spital în municipiul Rădăuți. El a anunțat că va contribui cu 500.000 euro, bani proveniți din strângerile de fonduri pe care le-a inițiat și pe care le conduce încă. Mandachi invită oamenii care vor să-și lege numele pe viață de un spital să ajute la ridicarea unității spitalicești precizând că pentru donații a lansat și site-ul www.1cmspital.ro care poartă numele campaniei: UN CENTIMETRU DE SPITAL. ”Știți deja regula: FAPTE, nu vorbe! (sau măcar mai puține vorbe). Vom construi un SPITAL la Rădăuți. Voi contribui cu 500.000 euro, bani proveniți din strângerile de fonduri pe care le-am inițiat și pe care le conduc încă. Am evoluat mult cu mega-proiectul nostru datorită managerului Traian Andronachi care dă din coate vertiginos pentru spitalul lui. Deja am scos Certificatul de urbanism și sper că avem suportul Consiliului local. Depindem multe de termene și avize. Vom face spitalul, e clar, dar avem însă o mică-mare problemă: ne mai trebuie bani… (da, pe lângă cei 500.000 euro). Nevoile sunt mult mai mari… asta-i realitatea. Avem nevoie de sprijin nu doar bănesc: voluntari, manoperă, materiale. Acum am o rugăminte la un om darnic: avem nevoie de un sponsor care să ne susțină (sponsorizeze) cu scheletul metalic al unor incinte spitalicești. Dragi patroni, se găsește vreun antreprenor generos în țara asta care să-și lege numele pe viață de un spital? Scheletul metalic al clădirii ne-ar conferi posibilitatea să investim în unitățile modulare și dotări. Am lansat și site-ul www.1cmspital.ro care poartă numele campaniei: UN CENTIMETRU DE SPITAL. (site-ul a fost făcut de un voluntar, care singur s-a oferit. Mulțumesc Marius Palaghianu Web Mastery )

Începând de vineri se vor putea dona și bani. Până atunci, pe email, trimiteți toate ”ofertele” de sprijin donatii@1cmspital.ro. Precizez că voi promova prin toate forțele pe sponsorii care ne ajută în campania de strângere de fonduri (așa cum am făcut deja. Tot ceea ce am promis, am respectat). Eu vă spun ceva, credeți-mă: oamenii de rând și antreprenorii vor face ce nu s-a făcut în toată regiunea! Doamne, ajută!”,a postat Mandachi pe facebook.