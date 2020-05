Omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi anunţă scoaterea la licitaţie a sute de obiecte în cadrul campaniei „1 centimetru de fapte salveză Suceava!” prin care se strâng fonduri pentru spitalele din judeţ, în lupta cu noul coronavirus. „Am primit sute de obiecte spectaculoase cu scop caritabil”, a spus Ștefan Mandachi. El a adăugat că dacă inițial își făcea griji că nu va avea ce obiecte să scoată la licitație pentru donații, în momentul de față numărul acestora este de câteva sute. „Astăzi am umplut jumătate din sală cu obiecte pe care mi le-ați trimis în scop caritabil. Haideți să ducem la bun sfârșit gestul generos al celor care s-au despărțit de obiecte dragi”, a spus omul de afaceri sucevean. Licitațiile pentru obiecte au loc pe pagina de Facebook a lui Ștefan Mandachi. Printre obiectele scoase la licitaţie se numără tablouri, sticle de vin personalizate, obiecte vestimentare, tricouri şi medalii ale unor sportivi etc.

Reamintim că Ștefan Mandachi a scos la „vânzare” primul metru de autostradă din Moldova pe care l-a construit la ieșire din Suceava spre Fălticeni. Ștefan Mandachi a subliniat faptul că toți banii care vor fi strânși în cadrul acestei campanii nu vor ajunge la el, ci vor fi gestionați de Crucea Roșie. În cadrul campaniei, toți cei care vor să doneze pot „cumpăra” câte un centimetru din metrul de autostradă.

Donațiile în cadrul acestei campanii se pot face pe site-ul www.1cm.ro .