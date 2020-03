Cadrele medicale care de teamă să nu-și infecteze familiile nu vor să meargă acasă se pot caza gratuit la Hotelul Mandachi din Suceava. Managerul hotelului, Gabriel Melniciuc, a declarat, astăzi, că hotelul este închis în totalitate în momentul de față ca urmare a măsurilor dispuse prin ordonanță militară, motiv pentru care va fi pus la dispoziția cadrelor medicale. Gabriel Melniciuc a spus că la dispoziția cadrelor medicale, fie că este vorba de medici, asistenți sau voluntari din spitale, vor fi puse 75 – 80 de camere. Gabriel Melniciuc a spus că telefonul de contact la care pot apela cadrele medicale este 0330-111.999.

El a adăugat că toate cadrele medicale care vor locui în hotel în această perioadă vor beneficia în fiecare zi de o masă caldă gratuită de la restaurantul Spartan, care va funcționa în continuare pentru servicii de catering. Melniciuc a subliniat că hotelul este disponibil cadrelor medicale din tot județul, nu doar celor din municipiul Suceava. El a mai declarat că pentru cadrele medicale care vor locui în hotel nu se va putea pune la dispoziție personalul hotelului. Gabriel Melniciuc a spus că cei care vor să fie cazați în hotel vor primi camerele, dar nu vor beneficia de personal de deservire. El a transmis că „suntem preocupați de sănătatea angajaților noștri, motiv pentru care nu putem pune la dizpoziția acestora și restul serviciilor complementare, cum ar fi curățenia în camere”. Camerele vor fi puse la dispoziția cadrelor medicale, acestea urmând să le distribuie în funcție de urgențe.



De asemenea, Gabriel Melniciuc a declarat că și sala de festivități a hotelului „Magnificus”, cu o suprafață de circa 1.000 de metri pătrați, este pusă la dispoziție în mod gratuit acelor antreprenori care vor să producă măști și alte echipamente de protecție. Melnicuc a declarat că singura condiție este ca toate materialele de protecție care vor fi produse în acest spațiu să fie oferite gratuit spitalelor.

Managerul hotelului Mandachi a spus că pentru toate cele menționate anterior nu se vor solicita bani de la statul român.